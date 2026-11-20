Các sản phẩm chế biến từ tiêu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây được đề nghị công nhận OCOP 5 sao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các sản phẩm vừa được công nhận OCOP 5 sao gồm sơn mài mỹ nghệ, mật dừa nước và các sản phẩm chế biến từ tiêu.

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2026 vừa tổ chức họp đợt 1 tại Hà Nội, xem xét hồ sơ và thống nhất đề nghị công nhận mới 12 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao vào sáng 18-11.

Trong danh sách này, TP.HCM có 6 sản phẩm và nhóm sản phẩm, chiếm một nửa tổng số được Hội đồng thống nhất đề nghị công nhận. Các sản phẩm thuộc ba doanh nghiệp, đại diện cho hai lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và chế biến nông sản.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (phường Chánh Hiệp) có hai nhóm sản phẩm được thông qua gồm bình hoa sen sơn mài Tư Bốn và hộp quà tặng sơn mài Tư Bốn.

Công ty cổ phần Dừa nước Việt Nam (xã Bình Khánh) có sản phẩm mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa, khai thác giá trị từ nguồn nguyên liệu đặc trưng vùng sông nước.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp) có ba sản phẩm được thông qua gồm tiêu sữa, tiêu một nắng và tiêu tươi muối.

Trước đợt xét duyệt này, dù đã có hơn 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP, với thị trường khoảng 14 triệu dân, vùng nguyên liệu rộng và hệ thống thương mại hàng đầu cả nước, TP.HCM vẫn chưa có sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, đến tháng 10-2026, thành phố có 1.037 sản phẩm OCOP của 408 chủ thể. Trong đó, 811 sản phẩm đạt 3 sao và 226 sản phẩm đạt 4 sao.

Các sản phẩm được đề nghị công nhận hạng 5 sao dự kiến được công bố và trao chứng nhận tại Festival OCOP Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Không gian Festival OCOP Việt Nam 2026 dự kiến được bố trí trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Phối cảnh không gian trưng bày dự kiến tại Festival OCOP Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6 -12 tại TP.HCM

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức lần đầu tại khu vực phía Nam, với sự hội tụ của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.