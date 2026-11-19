Các nghệ sĩ, khách mời tham dự họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026 tại TP.HCM - Ảnh: MINH HUỲNH

Tại họp báo giới thiệu Festival OCOP 2026 diễn ra ngày 16-11 tại khách sạn Rex (TP.HCM), Á hậu, diễn viên Dương Cẩm Lynh, TS - MC Huỳnh Giao, MC Anh Đào cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời đã chia sẻ góc nhìn về việc quảng bá sản phẩm OCOP.

Sự đồng hành của các nghệ sĩ, MC khách mời được kỳ vọng góp phần làm mới cách tiếp cận, đưa những sản phẩm mang bản sắc vùng miền đến gần hơn với công chúng, đặc biệt người trẻ.

Khi nghệ sĩ trở thành cầu nối đưa OCOP đến cộng đồng

Chia sẻ tại họp báo, Á hậu, diễn viên Dương Cẩm Lynh bày tỏ kỳ vọng công nghệ số và sự năng động của giới trẻ sẽ góp phần làm mới cách tiếp cận các sản phẩm OCOP.

"Tôi kỳ vọng thông qua công nghệ số và sự năng động của các bạn trẻ, những giá trị truyền thống của OCOP sẽ được hiện đại hóa và phát triển tốt hơn. Tôi nghĩ các hoạt động này rất thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng đến người dân", Dương Cẩm Lynh nói.

Á hậu, diễn viên Dương Cẩm Lynh tại họp báo giới thiệu Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Còn MC Anh Đào cho rằng những sự kiện như Festival OCOP có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa câu chuyện của người sản xuất đến gần hơn với công chúng.

"Việt Nam vốn nổi tiếng với nền nông nghiệp, nhưng phía sau những sản phẩm nông nghiệp là sự tỉ mỉ, cần mẫn và những nỗ lực âm thầm của người nông dân. Những giá trị ấy rất cần được tôn vinh. Tôi tin rằng các sự kiện Festival như thế này sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn, qua đó giúp sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng", MC Anh Đào bày tỏ.

Huỳnh Giao: OCOP cần được lan tỏa bằng giá trị thật và những cách tiếp cận mới

Một điểm nhấn tại buổi họp báo là sự tham gia của TS - MC Huỳnh Giao, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời là đại sứ đồng hành cuộc thi "Đi tìm Đại sứ OCOP TP.HCM".

Không chỉ tham dự với vai trò khách mời, TS - MC Huỳnh Giao còn trực tiếp đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm đến định hướng tổ chức Festival, khả năng kết nối các chủ thể OCOP với người tiêu dùng và vai trò của hoạt động truyền thông trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm Việt.

TS - MC Huỳnh Giao chia sẻ về vai trò giáo dục và truyền thông trong quảng bá sản phẩm OCOP - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Với góc nhìn từ giáo dục, truyền thông và kết nối cộng đồng, Huỳnh Giao cho rằng OCOP không nên chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hay trưng bày sản phẩm, mà cần tạo ra những trải nghiệm đủ sức thuyết phục để người tiêu dùng hiểu, tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Việt.

"Điều tôi tâm đắc ở chương trình OCOP là mỗi sản phẩm không đơn thuần là một mặt hàng tiêu dùng, mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và tâm huyết của người làm ra sản phẩm. Vì vậy, để OCOP phát triển bền vững, chúng ta cần làm tốt hơn việc kể câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm, xây dựng niềm tin và tạo sự kết nối thực chất với người tiêu dùng.

Tôi hy vọng Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian kết nối tri thức, sáng tạo, doanh nghiệp và cộng đồng. Quan trọng hơn, sau mỗi sự kiện, các chủ thể OCOP sẽ có thêm cơ hội phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu Việt", nữ TS - MC nhấn mạnh.

Theo Huỳnh Giao, việc lan tỏa OCOP cần sự chung tay của nhiều lực lượng, trong đó giáo dục, truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp có thể đóng vai trò bổ trợ quan trọng. Khi người trẻ được tiếp cận với sản phẩm OCOP bằng những trải nghiệm thực tế, các em không chỉ hiểu hơn về nông sản Việt mà còn có cơ hội hình thành ý thức trân trọng giá trị lao động, văn hóa bản địa và tiêu dùng có trách nhiệm.

Vũ Mạnh Cường kỳ vọng OCOP tự tin vươn ra thị trường quốc tế

MC Vũ Mạnh Cường kỳ vọng sản phẩm OCOP Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo MC Vũ Mạnh Cường, OCOP không chỉ đơn thuần là câu chuyện về những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn là câu chuyện về văn hóa, bản sắc và niềm tự hào của mỗi vùng miền. Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức, tâm huyết và cả hành trình bền bỉ của những người nông dân, nghệ nhân và các chủ thể sản xuất.

"Với vai trò là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông, tôi mong muốn có thể góp một phần tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình để đưa những sản phẩm chất lượng của Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Tôi đặc biệt kỳ vọng Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ tạo nên một không gian kết nối thật sự ý nghĩa, nơi các sản phẩm địa phương không chỉ được giới thiệu mà còn có cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu lâu dài.

Tôi tin rằng khi chúng ta biết trân trọng sản phẩm Việt, kể được những câu chuyện hay về sản phẩm Việt và cùng nhau lan tỏa những giá trị ấy, OCOP sẽ có thêm nhiều cơ hội vươn xa, không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn tự tin bước ra thị trường quốc tế", nam MC "Tổ quốc trong tim" khẳng định.

Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực phía Nam, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Mang chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival được định hướng trở thành sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản vùng miền; đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ được tổ chức như trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, OCOP chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam; Hội thi sản phẩm OCOP; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn. Đặc biệt, việc kết hợp trưng bày trực tiếp với các hoạt động livestream, chuyển đổi số và kết nối giao thương được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể OCOP, nhất là những cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival OCOP Việt Nam 2026 còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Sự đồng hành của nghệ sĩ, người làm truyền thông, nhà giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp thêm nguồn lực để hành trình ấy lan tỏa rộng hơn. Bởi để một sản phẩm OCOP đi xa, bên cạnh chất lượng và câu chuyện bản địa, điều cần thiết còn là sự tin yêu, lựa chọn và đồng hành của người tiêu dùng.