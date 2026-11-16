Livestream bán hàng OCOP, đưa chuyện làng nghề đến giỏ hàng

Các đại biểu đại diện ban tổ chức chia sẻ, làm rõ định hướng tổ chức Festival OCOP Việt Nam 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại phiên trao đổi trực tiếp với báo chí trong khuôn khổ họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026 ngày 16-11, đại diện ban tổ chức thông tin thêm nhiều điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay.

Không chỉ trưng bày đặc sản, còn tôn vinh giá trị bản địa

Nói về ý nghĩa của Festival, ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sự kiện góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn.

Đây cũng là dịp để các chủ thể OCOP, người dân và doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối thị trường và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Festival năm nay được tổ chức trên không gian mở dài khoảng 700m tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), quy tụ khoảng 350 gian hàng, chia thành ba khu vực Bắc, Trung, Nam, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền.

Song theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, bên cạnh các khu trưng bày, Festival còn có những không gian mô phỏng, trực quan hóa sản phẩm OCOP xuất khẩu, giới thiệu điểm đến du lịch và hình ảnh đặc trưng của các địa phương, tạo thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Một điểm nhấn khác là hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu. Hội thi tập trung vào hai tiêu chí: mẫu mã, bao bì đẹp và câu chuyện sản phẩm giàu cảm xúc.

Theo ông Đình Anh, bao bì vẫn là điểm yếu của nhiều sản phẩm OCOP. Không ít sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa được đầu tư tương xứng về thiết kế, hình thức.

Ông cho rằng người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm OCOP không chỉ vì chất lượng mà còn quan tâm đến câu chuyện, văn hóa và giá trị truyền thống phía sau. Vì vậy, đầu tư bao bì chỉn chu, hiện đại cũng là cách thể hiện đúng giá trị của sản phẩm truyền thống.

"Thông qua Festival, chúng tôi mong muốn người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, quan sát người thợ làm ra sản phẩm và hiểu được quá trình sản xuất đòi hỏi bao nhiêu công sức, thời gian. Khi hiểu được giá trị phía sau sản phẩm, người tiêu dùng có thể sẵn sàng trả mức giá cao hơn để sở hữu một sản phẩm đặc trưng của địa phương", ông Anh nhấn chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - chia sẻ về ý nghĩa của Festival trong quảng bá sản phẩm đặc trưng và phát triển kinh tế nông thôn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Livestream và kết nối siêu thị, mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, Festival OCOP Việt Nam 2026 còn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và mở rộng kênh phân phối.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Festival sẽ tổ chức 3 phiên livestream bán hàng, đồng thời kết nối các chủ thể OCOP với hệ thống siêu thị, nhà bán lẻ.

Ông Hoàng Văn Dự - Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và môi trường) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm đáng chú ý, theo ông Dự, là ban tổ chức không chỉ mời KOL tham gia quảng bá, bán hàng mà còn muốn chính các chủ thể OCOP trực tiếp xuất hiện trong các phiên livestream.

"Khi trực tiếp giới thiệu sản phẩm, các chủ thể OCOP có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc, quy trình sản xuất và những nét riêng mà người làm ra sản phẩm hiểu rõ nhất. Qua đó, livestream không chỉ là kênh bán hàng mà còn là dịp để đưa câu chuyện văn hóa, đặc trưng vùng miền đến gần người tiêu dùng", ông Dự nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động bán hàng trực tuyến, Festival còn tổ chức diễn đàn OCOP Net Zero kết hợp chương trình kết nối cung cầu, với sự tham gia dự kiến của các tập đoàn bán lẻ lớn như Central Retail, MM Mega Market,...

"Thông qua diễn đàn, các chủ thể OCOP có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và tìm kiếm cơ hội đưa hàng vào hệ thống siêu thị, đại lý, cửa hàng tiện ích", ông Dự nhấn mạnh.

Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai Festival OCOP Việt Nam 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai", Festival OCOP Việt Nam năm 2026 hội tụ 34 tỉnh thành phố tham gia, quy mô khoảng 350 gian hàng. Festival không chỉ là sự kiện trưng bày, quảng bá sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm OCOP; sản phẩm OCOP xanh, có tiềm năng xuất khẩu; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh – Net Zero, kết nối giao thương sản phẩm OCOP cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Festival OCOP Việt Nam năm 2026 kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch nông thôn và hội nhập quốc tế. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, bao trùm và bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập cho người dân.