Festival OCOP Việt Nam lần đầu tổ chức tại phía Nam, mang hàng ngàn sản phẩm nông thôn đến người dùng TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM - Ảnh: Q.ĐỊNH

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; các đơn vị thực hiện gồm Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Tăng quảng bá, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Phát biểu tại buổi họp báo Festival OCOP Việt Nam 2026 diễn ra sáng 16-11, ông Nguyễn Văn Đa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết sự kiện nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, làng nghề và kết nối các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp với thị trường.

Ông Đa đánh giá chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển xanh và cạnh tranh ngày càng cao, sản phẩm OCOP cần chuyển từ tư duy sản xuất sang phát triển dựa trên chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu.

Với lợi thế về hệ thống phân phối, logistics, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ lớn, TP.HCM xác định vai trò kết nối các vùng sản xuất với doanh nghiệp phân phối, nhà đầu tư và đối tác thương mại.

"Festival sẽ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm tiêu biểu mà còn hướng đến xây dựng không gian kết nối cung cầu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác đầu tư.

TP.HCM cam kết phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức sự kiện chu đáo, an toàn, chuyên nghiệp. Thành phố cũng kỳ vọng festival không chỉ tạo hiệu ứng trong những ngày diễn ra mà còn hình thành các kết nối thực chất, mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt Nam và phát triển kinh tế nông thôn bền vững", ông Đa nhấn mạnh.

Đa dạng các sản phẩm OCOP được trưng bày tại buổi họp báo - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 được tổ chức theo mô hình "Không gian mở - đa chức năng - trải nghiệm tích hợp", với quy mô khoảng 350 gian hàng, quy tụ 34 tỉnh, thành phố.

Sự kiện giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ; đồng thời tạo không gian giao lưu, quảng bá, kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng.

Trong đó, không gian do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì có khoảng 150 gian hàng, gồm các khu vực OCOP xuất khẩu, OCOP xanh và chuyển đổi số, trình diễn du lịch nông thôn và trải nghiệm văn hóa đồ uống.

Với chủ đề "Tinh hoa bản địa Việt", TP.HCM tổ chức khoảng 200 gian hàng, giới thiệu không gian OCOP của các tỉnh, thành phố và sản phẩm OCOP TP.HCM; không gian tạo tác, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP...

Khách mời quan tâm, tìm hiểu các sản phẩm nông đặc sản đạt chứng nhận OCOP - Ảnh: Q.ĐỊNH

Đưa sản phẩm nông thôn lên sàn số, mở rộng thị trường xuất khẩu

Đáng chú ý, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 dành riêng một không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế hoặc đang xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Úc được ưu tiên giới thiệu. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong hoạt động trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Một điểm nhấn trong chương trình là "Ngày hội livestream OCOP Việt Nam", với chuỗi hoạt động livestream quảng bá, bán sản phẩm OCOP theo các nhóm chủ đề như thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ; đồng thời tôn vinh các chủ thể OCOP tiêu biểu trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ Festival, Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam dự kiến có 68 sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng đã được công nhận OCOP 4 sao hoặc có tiềm năng đạt 5 sao tham gia. Nội dung đánh giá chú trọng các yếu tố đổi mới sáng tạo trong ý tưởng, thiết kế, đóng gói, bao bì và tính đặc sắc gắn với câu chuyện sản phẩm. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026".

Không gian buổi họp báo thông tin Festival OCOP Việt Nam năm 2026 - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cùng với đó, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero sẽ tập trung trao đổi về phát triển sản phẩm OCOP xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, xuất khẩu và chuyển đổi số. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra các hoạt động kết nối giao thương, ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ.

Theo ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối giao thương, quảng bá, nâng cao giá trị gia tăng và tôn vinh sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời định hướng yêu cầu, xu thế và giải pháp phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, mô hình du lịch nông thôn và các chủ thể tiêu biểu; lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và tăng cường giao lưu, hợp tác.

Đa dạng các sản phẩm OCOP được trưng bày tại buổi họp báo - Ảnh: Q.ĐỊNH

Nhiều hoạt động văn hóa, tham quan và trải nghiệm trong chương trình Các chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng miền, gắn với câu chuyện sản phẩm OCOP cũng được tổ chức xuyên suốt Festival OCOP Việt Nam năm 2026, phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm. Đặc biệt, chương trình tham quan, giới thiệu làng nghề gốm sứ, các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống và điểm đến du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP tại TP.HCM sẽ dành cho nghệ nhân quốc tế, khách quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại biểu các tỉnh, thành phố và khách mời. Dự kiến, trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam năm 2026, Ban tổ chức sẽ công bố việc làng nghề gốm sứ Bình Dương tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.