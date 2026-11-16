Sắp diễn ra Festival OCOP Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Festival OCOP Việt Nam 2026 có chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai” - Ảnh phối cảnh

Tái hiện chợ Bến Thành giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ ngày 3 đến 6-12, Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tổ chức tại phía Nam, quy tụ khoảng 350 gian hàng trên diện tích 3.200m² tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP.HCM.

Sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc trưng của địa phương, được đánh giá và công nhận theo chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", dựa trên các tiêu chí như chất lượng, nguồn gốc, bao bì, khả năng thương mại và giá trị văn hóa.

Sản phẩm OCOP được phân hạng từ 3 đến 5 sao, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch.

Ngày hội livestream OCOP Việt Nam dự kiến có ba phiên trong các ngày 3 đến 5-12 - Ảnh phối cảnh

Festival được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày và trải nghiệm sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành.

Trong khoảng 350 gian hàng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách 150 gian, tập trung vào sản phẩm xuất khẩu, OCOP xanh và chuyển đổi số.

TP.HCM đảm nhận 200 gian trong không gian "Tinh hoa bản địa Việt", giới thiệu đặc sản vùng miền và sản phẩm tiêu biểu của thành phố.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 3-12 - Ảnh phối cảnh

Đáng chú ý, hình ảnh chợ Bến Thành, biểu tượng thương mại lâu đời của TP.HCM, sẽ được tái hiện ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khu vực này kết hợp các gian hàng đặc sản, không gian hoa, cây cảnh và trình diễn nghề thủ công truyền thống.

Khách quốc tế dùng thử sản phẩm OCOP Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người dân, du khách có thể dùng thử sản phẩm, trò chuyện với người sản xuất, tìm hiểu câu chuyện về vùng nguyên liệu, cách chế biến và nét văn hóa riêng của từng địa phương.

Đặc sản Đà Lạt xuống phố, tìm thêm khách hàng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Tiến Thịnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), cho biết doanh nghiệp đang chuẩn bị mang các sản phẩm chế biến từ cây atiso Đà Lạt đến tham gia Festival.



Dự kiến Ladophar giới thiệu 5 sản phẩm, trong đó có trà atiso túi lọc, trà Nhất Diệp Nguyên Hương, cao ống atiso không đường cùng các dòng sản phẩm dược liệu đặc trưng.

Từ cây atiso quen thuộc ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, doanh nghiệp đã phát triển nhiều dòng sản phẩm chế biến, trong đó có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Theo ông Thịnh, sản phẩm của Ladophar hiện không chỉ có mặt tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ...

Đến Festival lần này, ông Thịnh không chỉ muốn giới thiệu đặc sản Đà Lạt với người dân TP.HCM mà còn kỳ vọng gặp gỡ thêm các nhà phân phối, tìm đối tác để đưa sản phẩm đi xa hơn.

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh livestream bán hàng ngay tại Festival. Khách không cần đến tận gian hàng vẫn có thể tìm hiểu, đặt mua các sản phẩm atiso Đà Lạt qua nền tảng trực tuyến.

Tại khu OCOP xuất khẩu, ban tổ chức ưu tiên giới thiệu những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ISO, HACCP hoặc đã có mặt tại các thị trường Mỹ, châu Âu và Úc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua sắm, Festival còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, nhà phân phối và đối tác nhập khẩu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP sẽ có thêm cơ hội vào hệ thống bán lẻ hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm những đơn hàng dài hạn.

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng Festival OCOP Việt Nam là dịp để các đơn vị nắm bắt nhu cầu thị trường, điều chỉnh sản phẩm, nâng sức cạnh tranh - Ảnh: QUANG ĐỊNH



"Ngày hội livestream OCOP Việt Nam"

Chương trình này trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam dự kiến tổ chức ba phiên từ ngày 3 đến 5-12, đưa các sản phẩm đặc sản, thực phẩm, đồ uống và hàng thủ công mỹ nghệ lên nền tảng số.

Các gian hàng cũng ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không tiền mặt để thuận tiện cho người mua.

Chiều 4-12, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero dự kiến quy tụ khoảng 150-200 đại biểu, tập trung kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối, sàn thương mại điện tử và nhà đầu tư nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Festival còn có hội thi dành cho 68 sản phẩm OCOP đã đạt 4 sao hoặc có tiềm năng đạt 5 sao. Các sản phẩm sẽ được đánh giá từ ngày 3 đến 5-12, kết quả công bố tại lễ bế mạc.

Lễ khai mạc diễn ra tối 3-12 với chương trình nghệ thuật "Tự hào OCOP Việt Nam", cùng hoạt động trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia và giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026.

Ngoài ra, người dân và du khách có thể tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tìm hiểu làng nghề, di tích lịch sử và nét văn hóa đặc trưng của các địa phương.

Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quảng bá, kết nối và nâng tầm sản phẩm OCOP Việt Nam. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống – Bứt phá đến tương lai", Festival OCOP Việt Nam năm 2026 hội tụ 34 tỉnh thành phố tham gia, quy mô khoảng 350 gian hàng. Festival không chỉ là sự kiện trưng bày, quảng bá sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối giao thương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm OCOP; sản phẩm OCOP xanh, có tiềm năng xuất khẩu; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh – Net Zero, kết nối giao thương sản phẩm OCOP cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Festival OCOP Việt Nam năm 2026 kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch nông thôn và hội nhập quốc tế. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, xanh, bao trùm và bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập cho người dân.