350 gian hàng từ 34 tỉnh thành hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2026

Hàng trăm sản phẩm đặc sắc, câu chuyện làng nghề, trải nghiệm văn hóa và hoạt động kết nối giao thương sẽ hội tụ tại Festival OCOP Việt Nam 2026. Lần đầu sự kiện được tổ chức ở khu vực phía Nam, mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường.

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