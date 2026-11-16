Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ là 'một ngày hội đúng nghĩa' với không gian trưng bày mở

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, phát biểu tại họp báo - Ảnh: Q.ĐỊNH.

Đây là dịp các địa phương đưa tinh hoa OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Festival sẽ là ngày hội đúng nghĩa

Sáng 16-11, chia sẻ tại buổi họp báo về Festival OCOP Việt Nam 2026, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh văn phòng điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia, cho biết sự kiện được tổ chức tại TP.HCM với một không gian rộng lớn sẽ là nơi mà các giá trị của OCOP sẽ có cơ hội được lan tỏa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

"Sự kiện không giống như hội chợ bán hàng, mà đây là một ngày hội lớn của những người làm OCOP và TP.HCM chính là không gian để cho các giá trị OCOP của cả nước lan tỏa.

Toàn bộ không gian của OCOP tại festival sẽ là không gian mở, gian hàng mở để tạo điều kiện cho các bên tham gia có được sự tương tác tốt nhất, có không gian đẹp nhất để khách dễ tiếp cận, check-in", ông Anh khẳng định.

Cụ thể hơn, ông Anh ví dụ, những địa phương tham gia sẽ có từng không gian riêng, như OCOP Hà Nội với 300 m2 sẽ không chỉ là cái nơi để trưng bày gian hàng và sản phẩm thuần tuý, mà ở đó sẽ là nơi thể hiện các hình ảnh, giá trị truyền thống, lịch sử... của cả thủ đô.

Các địa phương khác nếu không có không gian riêng sẽ được ban tổ chức bố trí vào không gian chung rộng rãi để trưng bày, để tạo ra như một điểm đến.

"Festival vẫn có hoạt động bán hàng, nhưng cái mà chúng ta tôn vinh, tạo ra ảnh hội cho các chủ thể làm OCOP, tạo ra ngày hội cho những người làm OCOP, và tạo ra ngày hội cho 21.000 sản phẩm OCOP là mục đích quan trọng nhất", ông Phương Anh nói.

Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ là nơi đại diện cho những sản phẩm OCOP tinh tuý nhất, tiêu biểu nhất, là nơi đại diện cho những chủ thể OCOP, cho các địa phương. Do đó, mỗi tỉnh, thành phố sẽ như là một đoàn đại biểu hội tụ về TP.HCM để hòa chung không khí với tưng bừng các sự kiện diễn ra trong 4 ngày.

Hiện nay cả nước có tới hơn 21.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, 166 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, tỷ lệ sản OCOP 4 sao cũng ngày càng nhiều. Đây là nguồn tài nguyên, bản sắc đang góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chủ thể OCOP hào hứng tham gia, tìm cơ hội mở rộng thị trường

Tại buổi họp báo, ban tổ chức dành thời gian trả lời các câu hỏi đến từ phóng viên - Ảnh: Q.ĐỊNH

Trao đổi bên lề sự kiện với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Cao Thắng, Phó tổng giám đốc điều hành Nhà máy Phong Thảo, cho biết trước đây doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển các sản phẩm từ nhàu phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Song doanh nghiệp nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng trong nước đối với các sản phẩm đặc sản Việt Nam, nhất là nhóm nông sản và dược liệu có nguồn gốc sạch. Đây cũng là lý do Phong Thảo bắt đầu chú trọng hơn đến thị trường nội địa.

Từ 3 đến 6-12, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai" sẽ diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thực hiện.

"Việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ và sự kiện OCOP không đơn thuần là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Với Festival OCOP, doanh nghiệp kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, tiếp cận thêm các đối tác quốc tế, mở rộng đầu ra cho sản phẩm dược liệu Việt Nam".

Trong khi đó, bà Lâm Hoa Hậu, Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp thương mại du lịch Bồ Mây, cho biết trước đây phần lớn sản phẩm của doanh nghiệp được phân phối qua các kênh thực dưỡng hoặc xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Úc và Singapore.

Tham gia Festival lần này, Bồ Mây kỳ vọng tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trong nước, các hệ thống phân phối, giúp người Việt có thêm cơ hội trải nghiệm và sử dụng các sản phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, thay vì chỉ trưng bày để khách tham quan quan sát như tại một số hội chợ, triển lãm trước đây, đơn vị muốn tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm, hiểu rõ hơn về đặc điểm và cách sử dụng từng dòng sản phẩm.

Tại không gian buổi họp báo, nhiều gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm OCOP - ẢNH: Q.ĐỊNH.

Trong khi đó, tham vọng đưa sản phẩm xuất khẩu, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Giám đốc Song Phương Food Company Limited, cho rằng tham gia sự kiện nhằm khẳng định thêm kết quả nỗ lực hoàn thiện quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến mục tiêu OCOP 5 sao và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo bà Phương, tiếp cận thị trường quốc tế cũng đặt ra nhiều thách thức. Muốn nâng tầm sản phẩm OCOP, doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ từ nhà xưởng, công nghệ chế biến, xử lý chất thải đến bao bì và các tiêu chuẩn môi trường.

"Đây là sự kiện có quy mô lớn, tạo cơ hội để nhiều đối tác trong và ngoài nước biết đến sản phẩm OCOP Việt Nam. Festival là dịp quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, đơn vị bán lẻ tiềm năng, cũng là dịp giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về OCOP. Khi hiểu rõ giá trị sản phẩm, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ sở để tin tưởng, lựa chọn và sử dụng hàng OCOP".

Festival OCOP sẽ tạo đà cho việc bứt phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sự kiện với sự tham gia trưng bày, giới thiệu hàng hóa của đông đảo các đơn vị ở mọi miền đất nước, có đa dạng nội dung trình diễn, tổ chức diễn ra trong 4 ngày sẽ là một chương trình ý nghĩa cho những người làm OCOP. Đồng thời, đây là cơ hội để đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng được tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm nông đặc sản chính hiệu. Festival được tổ chức thành công sẽ tạo đà lớn cho hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với du lịch, từ đó góp phần gia tăng giá trị cho chủ thể OCOP nói riêng và còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung.