Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn giao thương lớn tại TP.HCM dịp cuối năm - Thực hiện: Nhã Chân – Minh Huỳnh – Chí Kiên – Vĩnh Sương – Quang Vinh – Quang Tùng – Trường Phong – Trinh Trà
Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn giao thương lớn tại TP.HCM dịp cuối năm
Sáng 16-11, tại TP.HCM diễn ra chương trình Họp báo công bố Festival OCOP Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quảng bá, kết nối và nâng tầm sản phẩm OCOP Việt Nam.
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Dòng sự kiện: Festival OCOP Việt Nam - TP.HCM 2026
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