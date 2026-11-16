Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn giao thương lớn tại TP.HCM dịp cuối năm

Sáng 16-11, tại TP.HCM diễn ra chương trình Họp báo công bố Festival OCOP Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quảng bá, kết nối và nâng tầm sản phẩm OCOP Việt Nam.

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