Festival OCOP Việt Nam 2026: Bứt phá trên không gian số

Không chỉ là nơi hội tụ và quảng bá tinh hoa sản vật vùng miền, Festival OCOP Việt Nam 2026 được kỳ vọng mở ra những hướng tiếp cận thị trường mới cho sản phẩm Việt.

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