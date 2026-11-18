Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Đa - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cơ quan đồng tổ chức thực hiện sự kiện Festival OCOP Việt Nam - cho biết sự kiện sẽ đưa hàng ngàn nông sản, đặc sản địa phương đến người dân thành phố, mở rộng kết nối giao thương thực chất.

* TP kỳ vọng sự kiện Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ tạo ra những giá trị gì cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hoạt động tiêu thụ đặc sản vùng miền, bên cạnh việc quảng bá sản phẩm?

- Festival năm nay được tổ chức ngay trung tâm TP.HCM, là cơ hội quan trọng để đưa các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền đến gần hơn với thị trường tiêu dùng lớn.

TP kỳ vọng sự kiện không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP. Thông qua sự kiện, các đơn vị có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, khảo sát thị trường, kết nối hệ thống phân phối...

Với các địa phương, đây là dịp để giới thiệu bản sắc, thế mạnh và tiềm năng kinh tế. TP mong muốn Festival sẽ trở thành cầu nối giao thương giữa các vùng miền, góp phần đưa đặc sản tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, và nâng cao giá trị thương hiệu OCOP Việt Nam.

* Là sự kiện có quy mô lớn, vậy TP có đặt các mục tiêu cụ thể sau sự kiện không? Làm sao để hoạt động xúc tiến thương mại mang lại kết quả thực chất?

- Chúng tôi không đưa ra con số cụ thể. Tuy nhiên, rất kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ nắm bắt thời cơ và tìm được những hướng đi mới mang lại hiệu quả.

Để hoạt động xúc tiến mang lại kết quả thực chất, chúng tôi tập trung vào ba khâu.

Thứ nhất, kết nối đúng đối tượng, đúng nhu cầu: TP giao các sở, ngành phối hợp vận động, mời các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp xuất nhập khẩu… tham gia nhằm tạo điều kiện để chủ thể OCOP tiếp cận trực tiếp với đối tác tiềm năng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng kết nối và khả năng thương mại hóa sản phẩm: chú trọng tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm và khảo sát thị hiếu người tiêu dùng.

Thứ ba, theo dõi và đánh giá hiệu quả sau Festival: tổng hợp các đầu mối giao thương, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận và phối hợp các đơn vị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp tiến tới ký kết hợp đồng và duy trì tiêu thụ lâu dài.

Quan điểm của TP là phải nhìn vào những cơ hội kinh doanh thực tế được tạo ra.

Phải hình thành được kênh phân phối, hợp đồng tiêu thụ

* TP.HCM là thị trường tiêu dùng lớn, có hệ thống logistics, thương mại điện tử và xuất nhập khẩu phát triển. TP sẽ phát huy những lợi thế này ra sao để trở thành đầu mối phân phối hàng OCOP?

- Chúng tôi xác định đây không chỉ là lợi thế riêng của TP mà còn là nguồn lực quan trọng để chia sẻ, kết nối và hỗ trợ các địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Trước hết, thông qua sự kiện, TP sẽ phát huy vai trò kết nối giữa các chủ thể OCOP với hệ thống phân phối hiện đại. Bên cạnh đó, sẽ phát huy hệ thống logistics, kho bãi và vận chuyển để lưu thông hàng hóa, nâng cao khả năng cung ứng và giảm chi phí phân phối.

Đối với thị trường quốc tế, chú trọng kết nối các chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và có năng lực cung ứng với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hướng đến những thị trường Mỹ, EU, Úc...

* Nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng tốt nhưng vẫn khó vào siêu thị, kênh phân phối hiện đại. Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn và TP.HCM sẽ làm gì để hỗ trợ tháo gỡ?

- Không ít sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 4-5 sao nhưng vào các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn còn khiêm tốn.



Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm tuy là điều kiện tiên quyết nhưng chưa đủ. Nhà bán lẻ không chỉ tìm kiếm một sản phẩm ngon hay đạt chứng nhận OCOP, mà còn cần một nhà cung cấp có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị, chất lượng, tính ổn định...

Do đó, mỗi sản phẩm phải được phát triển trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, an toàn… Đây là yếu tố quyết định để sản phẩm không chỉ vào được siêu thị mà còn duy trì vị thế lâu dài.

TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và hợp tác xã trong xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hỗ trợ chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực quản trị.

* Sau Festival, điều gì sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hơn nữa? TP có kế hoạch như thế nào trong việc xây dựng các chương trình kết nối để sản phẩm OCOP có đầu ra ổn định hơn?

- Sau Festival, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với sở ngành liên quan tổng hợp kết quả, sau đó hỗ trợ kết nối giữa các bên.

Về lâu dài, TP định hướng tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầ, chương trình làm việc trực tiếp giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, nhập khẩu; phát huy kênh thương mại điện tử, nền tảng số để mở rộng thị trường. Tăng phối hợp giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp…

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp sản phẩm OCOP có thêm cơ hội xuất hiện trên kệ hàng, mà phải từng bước hình thành được các kênh phân phối ổn định, các hợp đồng tiêu thụ lâu dài, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm.





Từ 3 đến 6-12, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - bứt phá đến tương lai" sẽ diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện thu hút 350 gian hàng đến từ 31 tỉnh, thành. Đây là lần đầu tiên Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía Nam. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thực hiện.