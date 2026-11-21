Không khí chuẩn bị cho Festival OCOP Việt Nam 2026 trên đường phố TP.HCM - Ảnh: BTC

Những ngày này, đi qua một số tuyến đường tại TP.HCM, có thể dễ dàng bắt gặp các banner giới thiệu Festival OCOP Việt Nam 2026.

Theo ban tổ chức, đến nay, 1.000 banner và 100 panô đã được triển khai trên các tuyến đường, khu vực trung tâm và không gian công cộng của TP.HCM, bao gồm cả địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây.

Việc đưa hình ảnh Festival ra không gian công cộng nhằm tăng cường nhận diện sự kiện, giới thiệu thông điệp, ý nghĩa và các hoạt động nổi bật đến người dân, du khách.

Qua đó, thông tin về Festival có thể đến với công chúng ngay trong những sinh hoạt thường ngày, thay vì chỉ giới hạn ở những người chủ động tìm hiểu hoặc trực tiếp tham dự.

Không chỉ hiện diện trên đường phố, thông tin về Festival OCOP Việt Nam 2026 còn được truyền tải qua nhiều kênh trực tuyến. Các video quảng bá được sản xuất để trình chiếu tại sự kiện, trên hệ thống màn hình LED quảng cáo ngoài trời, đồng thời được lan tỏa qua báo chí và truyền hình.

Trên các nền tảng số như TikTok, YouTube Shorts và Facebook Reels, nội dung về Festival cũng sẽ được giới thiệu bằng các video ngắn.

Banner quảng bá ngày hội OCOP Việt Nam 2026 được bố trí trên nhiều các tuyến đường, đưa thông tin sự kiện đến người dân - Ảnh: BTC

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và giao thương quốc tế, TP.HCM kỳ vọng Festival sẽ góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, các chủ thể sản xuất, làng nghề và những nét đặc sắc văn hóa vùng miền.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, sự kiện còn hướng đến tạo thêm cơ hội để các chủ thể OCOP gặp gỡ đối tác, kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương và tiêu thụ sản phẩm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành không gian hội tụ sản phẩm OCOP và tinh hoa làng nghề từ các địa phương trong cả nước - Ảnh: BTC

Các không gian trưng bày tại ngày hội được thiết kế gắn với đặc trưng sản phẩm và văn hóa của từng địa phương - Ảnh: BTC



Festival OCOP Việt Nam 2026: Điểm hẹn của 34 tỉnh, thành phố Từ ngày 3 đến 6-12-2026, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Festival OCOP Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức lần đầu tại khu vực phía Nam, với sự hội tụ của 34 tỉnh, thành phố và quy mô khoảng 350 gian hàng. Với chủ đề "Sáng tạo từ truyền thống - Bứt phá đến tương lai", Festival là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền; đồng thời kết nối giao thương, mở rộng thị trường và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa kết tinh trong từng sản phẩm. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP.HCM chỉ đạo; Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phối hợp thực hiện. Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM là cơ quan tham mưu thực hiện, giữ vai trò kết nối các chủ thể OCOP, làng nghề và nguồn lực phát triển nông thôn. Trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật, như: trưng bày sản phẩm OCOP xuất khẩu, OCOP xanh, chuyển đổi số; Ngày hội livestream OCOP Việt Nam, Hội thi sản phẩm OCOP, Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh - Net Zero, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch nông thôn… Không chỉ là điểm hẹn giao thương, Festival còn là dịp tôn vinh tinh hoa sản vật, gìn giữ di sản làng nghề và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.