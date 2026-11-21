Cuộc thi thu hút 152 video dự thi, từ nông dân, doanh nghiệp, sinh viên tới nhiều gương mặt trong giới nghệ thuật - Ảnh: Chụp màn hình

Sau vòng tuyển chọn, ban tổ chức cuộc thi "Đại sứ OCOP TP.HCM - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026" đã công bố 16 thí sinh bước vào vòng chung kết.

Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp Tuổi Trẻ tổ chức, diễn ra từ ngày 19-10 đến 25-11-2026.

Theo ban tổ chức, dù cuộc thi lần đầu tiên diễn ra nhưng thu hút đông đảo thành phần tham gia, từ nông dân trực tiếp sản xuất sản phẩm OCOP, chủ doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội, sinh viên.

Đáng chú ý, sân chơi còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trong giới nghệ thuật và giải trí như ca sĩ Hà Vân, ca sĩ - nhạc sĩ - đạo diễn Quách Beem, nghệ sĩ Hoàng Luân, MC Anh Đào, MC - ca sĩ Tôn Vũ và đạo diễn, nhà sản xuất Lữ Vân.

Về nội dung, nhiều bài dự thi không chỉ thuyết minh về sản phẩm mà còn kể câu chuyện về người làm ra đặc sản, vùng đất nơi sản phẩm hình thành. Những câu chuyện về tài nguyên bản địa, con người được thể hiện qua nhiều cách kể sinh động.

Ca sĩ Hà Vân tham gia cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM, cùng lan tỏa câu chuyện về đặc sản và văn hóa bản địa - Ảnh: BTC

16 thí sinh được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25-11 tại Tòa soạn Báo điện tử Tuổi Trẻ, gala trao giải được tổ chức ngay chiều cùng ngày.

Ở vòng chung kết, thí sinh sẽ bốc thăm một sản phẩm OCOP do ban tổ chức chuẩn bị, sau đó lựa chọn hình thức thể hiện để giới thiệu sản phẩm. Các hình thức được gợi ý gồm thuyết trình, kể chuyện, sân khấu hóa hoặc mô phỏng livestream bán hàng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 16 giải: một giải nhất trị giá 15 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải 8 triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Các giải thưởng kèm giấy chứng nhận và biểu trưng.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thông qua cuộc thi, thành phố kỳ vọng huy động sức mạnh cộng đồng trong quảng bá sản phẩm OCOP, nâng cao nhận diện thương hiệu trên các nền tảng số và kênh thương mại điện tử.

Việc kể được câu chuyện về nguồn gốc, giá trị bản địa và người sản xuất cũng là một cách gia tăng sức cạnh tranh, giúp sản phẩm OCOP tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng.

Danh sách 16 thí sinh vào vòng chung kết Đại sứ OCOP TP.HCM 2026: Bùi Khánh Linh, Đinh Hải Vi, Võ Hồ Nhã Uyên, Hồ Văn Minh, Đào Thị Nương, Lữ Thị Thuỳ Vân, Đoàn Bảo Ân, Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Thanh Liễu, Đậu Thanh Tùng, Lê Thị Anh Đào, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Trọng Nghĩa (Trần Chí Nghĩa), Mai Thị Huế, Đoàn Đông Đức, Nguyễn Ngọc Phương.