Festival là cầu nối đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng - Ảnh: BTC

Chỉ còn hơn một tuần nữa, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 sẽ chính thức khai mạc, mở ra không gian giao thương, quảng bá và trải nghiệm đa dạng, kết nối các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Không đơn thuần là một sự kiện trưng bày sản phẩm, Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch dịp cuối năm của thành phố; đồng thời là cầu nối đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc vùng miền tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP giới thiệu thành quả đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm những đối tác chiến lược.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Với quy mô tổ chức, vị trí thuận lợi cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, Festival OCOP Việt Nam 2026 được kỳ vọng tạo sức hút đối với người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Cao Thắng, Phó Tổng giám đốc điều hành Nhà máy Phong Thảo, xã Hòa Hiệp, TP.HCM, cho biết tham gia sự kiện không chỉ là hoạt động quảng bá thương hiệu mà còn mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường và mở rộng đầu ra. Doanh nghiệp kỳ vọng sự kiện sẽ giúp tiếp cận thêm các đối tác trong và ngoài nước, từng bước đưa các sản phẩm dược liệu Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng.

Festival OCOP Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch dịp cuối năm của TP. HCM - Ảnh: BTC

Cùng chung kỳ vọng mở rộng thị trường, đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây mong muốn Festival sẽ tạo điều kiện kết nối trực tiếp với khách hàng và các hệ thống phân phối. Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sẽ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về đặc điểm, giá trị và cách sử dụng sản phẩm, qua đó gia tăng niềm tin và khả năng lựa chọn hàng Việt.

Ở góc độ phát triển thương hiệu, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Song Phương, phường Phú Lâm, TP.HCM, đánh giá sự kiện là dịp quan trọng để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và các đơn vị bán lẻ tiềm năng.

Đây cũng là cơ hội giới thiệu những nỗ lực đầu tư công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến mục tiêu OCOP 5 sao và mở rộng thị trường quốc tế.

Tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Việc tổ chức Festival tại khu vực trung tâm TP.HCM không chỉ phát huy lợi thế về sức mua, hệ thống thương mại, dịch vụ và du lịch mà còn mở rộng khả năng kết nối thị trường cho các địa phương.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có thêm nguồn lực phong phú về nông nghiệp, làng nghề truyền thống, tài nguyên bản địa và du lịch nông thôn. Đây là nền tảng để phát huy vai trò trung tâm kết nối, phân phối và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Theo ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 150.000 - 200.000 lượt khách trong 4 ngày, với doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 70 tỉ đồng. Lượng khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm không chỉ tạo doanh thu trực tiếp cho các chủ thể OCOP mà còn góp phần thúc đẩy các hoạt động ăn uống, lưu trú, vận chuyển, du lịch và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Festival OCOP Việt Nam, cho biết thành phố kỳ vọng các mối liên kết được thiết lập tại sự kiện sẽ tiếp tục phát triển sau khi Festival kết thúc, tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm Việt Nam và góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Theo đó, thành phố sẽ phát huy lợi thế về thị trường tiêu dùng, logistics và thương mại điện tử để hỗ trợ các địa phương mở rộng đầu ra, giảm chi phí phân phối, từng bước tiếp cận những thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu và Úc.

Sau Festival, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi kết quả kết nối giao thương, hỗ trợ các bên tiến tới ký kết hợp đồng tiêu thụ lâu dài; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc.

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