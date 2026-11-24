Hoa hậu Bảo Ngọc cổ vũ sản phẩm xanh trước thềm Festival OCOP Việt Nam 2026

Gắn bó với các hoạt động môi trường gần 6 năm, hoa hậu Bảo Ngọc hào hứng khi Festival OCOP Việt Nam 2026 dành nhiều không gian và diễn đàn cho sản phẩm OCOP xanh, phát triển bền vững.

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