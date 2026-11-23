TP.HCM giới thiệu không gian OCOP tại Festival OCOP Việt Nam 2026

Đến với Festival OCOP Việt Nam 2026, không gian OCOP TP.HCM sẽ mang đến hành trình khám phá những giá trị đặc trưng của sản phẩm và làng nghề Thành phố thông qua 4 khu vực trưng bày, trải nghiệm.

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Chủ đề: Festival OCOP Việt Nam 2026