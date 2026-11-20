Còn 2 tuần đến Festival OCOP Việt Nam, đường phố TP.HCM rực rỡ băng rôn quảng bá

Từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, 1.000 banner và 100 pano đã phủ sắc các tuyến đường, khởi động hành trình đếm ngược đến Festival OCOP Việt Nam 2026.

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