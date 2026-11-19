Nghệ sĩ, MC chung tay lan tỏa Festival OCOP Việt Nam 2026

Từ sức ảnh hưởng của nghệ thuật đến sức lan tỏa của truyền thông, các nghệ sĩ, MC đang góp thêm những nhịp cầu kết nối sản phẩm OCOP với cộng đồng.

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