Giá rau xanh hạ nhiệt - Ảnh: CA LINH

Riêng khoai mỡ có giá bán lẻ 25.000 - 30.000 đồng/kg nhưng nhà vườn chỉ bán được 2.000 - 8.000 đồng/kg tùy chất lượng.

Giá cá hú lên 100.000 đồng/kg, nhiều loại rau củ giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg

Giá nhiều mặt hàng nông sản có sự biến động sau một tháng. Theo đó, giá nhiều mặt hàng rau củ giảm đáng kể, một số loại thủy sản lại tăng so với tháng trước.

Đối với thủy sản, hiện nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng so với tháng 10. Cụ thể, cá tra tăng từ 50.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg; cá hú từ 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg; cá điêu hồng từ 55.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg.

Cá lóc đồng tăng từ 160.000 đồng/kg lên 170.000 đồng/kg, cá rô phi từ 60.000 đồng/kg lên 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, cá rô nuôi vẫn giữ mức 65.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 55.000 đồng/kg và lươn nuôi 60.000 đồng/kg.

Ở nhóm rau củ, xu hướng giảm giá diễn ra khá rõ. Xà lách, rau diếp cá giảm từ 30.000 đồng/kg xuống 25.000 đồng/kg. Cải ngọt và cải bẹ xanh cùng giảm từ 30.000 đồng/kg xuống 23.000 - 25.000 đồng/kg. Rau muống giảm từ 23.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg; bí đao từ 25.000 đồng/kg xuống 20.000 đồng/kg; dưa leo từ 25.000 đồng/kg xuống 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, cà chua giảm từ 35.000 đồng/kg còn 27.000 - 30.000 đồng/kg, hành lá từ 40.000 đồng/kg giảm còn 30.000 - 35.000 đồng/kg. Riêng nấm rơm tăng từ 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg, đậu bắp giữ mức 15.000 đồng/kg.

Giá khoai mỡ ra chợ 25.000 đồng/kg, hiếm hàng đẹp

Khoai mỡ bày bán ở chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hiện nay giá khoai mỡ bán tại chợ 25.000 đồng/kg, tuy nhiên nhiều nhà vườn gặp khó khi giá thương lái thu mua tại ruộng chỉ mức 6.000 - 8.000 đồng/kg.

Theo nông dân trồng khoai mỡ ở xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, hiện giá khoai mỡ xuống thấp, sản xuất khó khăn do thời tiết, sâu bệnh nên chất lượng khoai không đồng đều.

Đối với khoai mẫu mã đẹp giá 6.000 đồng/kg, khoai bị lỗi nhiều chỉ bán từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí và nhân công chăm sóc rất tốn kém, từ 10 - 13 triệu đồng/công, nếu thuê đất trồng khoai thì lỗ nặng.

Theo ghi nhận tại chợ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giá khoai mỡ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại. Theo người bán, hiện nay khoai mỡ mẫu đẹp rất ít, phải lựa kỹ lắm mới được hàng đẹp, vì khách mua khó tính, lỡ nhập hàng xấu về khả năng thua lỗ cao.

TP.HCM kích cầu mua sắm cuối năm, doanh thu bán lẻ tăng 37%

Sức mua tăng cao trong bối cảnh TP.HCM triển khai chương trình kích cầu tổng thể - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử được theo dõi trên địa bàn TP.HCM trong tháng 11-2026 ước đạt 30.469 tỉ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Sức mua tăng trong bối cảnh thành phố triển khai chương trình kích cầu tổng thể Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), kết hợp mua sắm, giải trí và thương mại điện tử.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính từ đầu quý 4 đến tháng 11-2026, doanh thu bán lẻ tại các hệ thống và kênh phân phối nói trên ước đạt 60.907 tỉ đồng, tăng 37,1%, tương ứng tăng 16.479 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 11, doanh thu hàng hóa giao đi từ TP.HCM thông qua các nền tảng số như Shopee, TikTok, Grab, MoMo, VNPAY, ZaloPay... ước đạt 20.811 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chương trình Vibrant HCMC triển khai từ ngày 9-11 đã kết hợp hoạt động mua sắm trực tiếp với các phiên bán hàng trực tuyến, livestream và ưu đãi thanh toán. Trong tuần đầu tiên, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale thu hút khoảng 113.000 lượt tham gia, với doanh thu trực tiếp và gián tiếp ước đạt 39,1 tỉ đồng.

Theo Sở Công Thương, phiên MegaLIVE ngày 14-11 trên TikTok giới thiệu sản phẩm của 70 nhãn hàng đến gần 900.000 người tiêu dùng, ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng. Khu gian hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan.

Không chỉ tập trung vào mua sắm, chương trình còn kết nối tiêu dùng với các hoạt động giải trí, du lịch và ẩm thực nhằm tăng trải nghiệm cho người dân, du khách trong mùa cao điểm cuối năm.

Vibrant HCMC được triển khai theo mô hình 5 trong 1, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số, hướng đến thúc đẩy tiêu dùng nội địa và gia tăng sức hút của TP.HCM trong mùa mua sắm cuối năm.