Hàng chục nhân công đang tập trung thu hoạch cá tra từ ao nuôi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 22-11, Tuổi Trẻ ghi nhận tại vùng nuôi cá xã Tân Hồng và phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhiều ao nuôi cá tra đang nhộn nhịp thu hoạch cá, cung ứng nguồn hàng cho doanh nghiệp chế biến.

Thu hoạch cá tra mùa được giá từ hộ nuôi cá, đơn vị thu mua, nhân công vận chuyển đều phấn khởi và hào hứng. Quy trình thu hoạch cá tra từ ao nuôi xuống ghe có 3 nhóm công nhân thực hiện, gồm: nhóm kéo lưới thu cá vào giỏ; nhóm chở cá từ ao nuôi đến điểm đậu ghe; nhóm đưa cá xuống ghe.

Mỗi nhóm từ 10-20 người, tổng quy trình thu hoạch khoảng 50 người. Nếu ao nuôi gần bờ sông thì giảm chi phí công đoạn chở cá từ ao xuống ghe. Ai cũng tất bật, nhanh chóng thực hiện công việc của mình để hạn chế hao hụt và giữ chất lượng nguyên liệu.

Cá tra được giá, người nuôi cá và đơn vị thu mua đều phấn khởi - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Những ngày thu hoạch cũng là thời điểm đội ngũ thu mua và nhân công vận chuyển có thêm việc làm, thu nhập. Khi cá được giá không chỉ mang lại niềm vui cho người nuôi mà còn tạo thêm sinh kế cho nhiều lao động tham gia vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến.

Từ những ao cá đến nhà máy, niềm phấn khởi thể hiện trong từng nét mặt của mỗi người từ nông dân, người thu mua đến nhân công tham gia chuỗi sản xuất.

Cá tra tại ao nuôi chờ thu hoạch - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Trạng Sư - hộ nuôi cá tra ở Đồng Tháp - cho biết gia đình ông đang thu hoạch các diện tích ao nuôi cá để cung ứng cho nhà máy chế biến, ước sản lượng 5.000 tấn, cá có trọng lượng từ 1,2kg trở lên. Hiện mức giá từ 38.000 đồng/kg.

"Hiện nay việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp khá chặt chẽ và hài hòa lợi ích. Khi doanh nghiệp có đơn hàng, nông dân sẵn sàng cung ứng nguồn cá sớm để đáp ứng. Còn khi giá cá đang tăng, nông dân có thể thương lượng để doanh nghiệp dời lịch thu mua nhằm có thêm thời gian tăng sản lượng cá", ông Trạng Sư nói.

Dùng lưới kéo cá dồn về khu vực thu gom - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Nhân công gánh cá từ ao lên cân - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Những xe chở cá từ ao xuống ghe nhộn nhịp qua lại - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cá được chở xuống ghe - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Từng giỏ cá theo băng chuyền xuống ghe rồi có người nhận lấy đổ vào khoang - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT