Dự báo giá tôm, cá tra duy trì mức cao dịp cuối năm, xuất khẩu thủy sản hướng tới mốc 12 tỉ USD

Công nhân chế biến thủy sản xuất khẩu - Ảnh: C.QUỐC

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết như vậy khi thông tin về tình hình sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm nay.

Tôm thẻ cỡ lớn có khả năng duy trì giá cao

Theo Bộ, hoạt động nuôi trồng thủy sản trong tháng 10-2026 tiếp tục phát triển ổn định, trong đó cá tra và tôm nước lợ duy trì đà tăng khá.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 ước đạt hơn 655.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt gần 5,52 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 10-2026, giá tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng tăng, tuy nhiên tốc độ tăng chậm hơn so với tháng trước.

Tại Cà Mau, trong nửa đầu tháng 10, tôm thẻ nuôi ao bạt loại 20 con/kg có giá 175.000-180.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với tháng 9.

Loại 30 con/kg đạt 140.000-145.000 đồng/kg, tăng 8.500 đồng/kg, loại 50 con/kg đạt 109.000-114.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg.

Với các cỡ nhỏ hơn, tôm loại 70 con/kg có giá 101.000-106.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tôm sú nguyên liệu duy trì ổn định.

Đối với cá tra, thị trường nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì đà ổn định ở mức cao, nối tiếp nhịp tăng từ cuối tháng 9 do nguồn cung cá đạt chuẩn xuất khẩu ở các hộ nuôi vẫn thắt chặt.

Giá cá tra thịt trắng cỡ 0,7-1kg/con được thu mua ở mức 32.000-34.000 đồng/kg, tương đương mức giá từ cuối tháng 9.

Dự báo trong tháng 11-2026, giá cá tra nguyên liệu có thể tiếp tục đứng vững trên mức 30.000 đồng/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ quốc tế cải thiện, tạo điều kiện để người nuôi duy trì lợi nhuận và tái đầu tư cho vụ sản xuất cuối năm. Trong khi đó, thị trường tôm được dự báo tiếp tục chịu tác động từ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong mùa lễ hội cuối năm.

"Tôm thẻ cỡ lớn có khả năng duy trì giá cao hoặc tăng nhẹ, trong khi các cỡ trung bình và nhỏ dự kiến tương đối ổn định nhờ nguồn cung đều đặn" - Bộ nhận định.

Một khu nuôi tôm ở Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Trung Quốc tăng nhập thủy sản Việt Nam

Bộ cũng cho biết, trong tháng 10-2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,34 tỉ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm lên hơn 10,4 tỉ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước, còn Mỹ và Nhật tăng lần lượt 0,5 và 1,5%.

Phân tích về kết quả này, bà Lê Hằng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết động lực tăng trưởng trong tháng 10 tiếp tục đến từ nhóm cá.

Cụ thể, xuất khẩu các loại cá khác đạt 309 triệu USD, tăng 55%, tương đương tăng thêm gần 110 triệu USD. Xuất khẩu cá tra đạt hơn 249 triệu USD, tăng gần 15%, cá ngừ tăng hơn 13%, trong khi mực và bạch tuộc tăng gần 15%.

Xuất khẩu tôm trong tháng 10 đạt gần 474 triệu USD, giảm gần 5%. Trong đó, tôm chân trắng giảm hơn 8%, còn gần 307 triệu USD. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu tôm chân trắng đạt 2,6 tỉ USD, chỉ tăng 4%.

Đáng chú ý, xuất khẩu tôm hùm xanh đạt gần 915 triệu USD, tăng 31%, đóng góp hơn 216 triệu USD, tương đương khoảng 62% phần tăng thêm của toàn nhóm tôm. Điều này cho thấy mức tăng 9% của xuất khẩu tôm đang được hỗ trợ đáng kể bởi tôm hùm, trong khi tôm chân trắng - sản phẩm chủ lực của ngành nuôi và chế biến tôm - tăng trưởng chậm.

Theo bà Hằng, diễn biến này phù hợp với bức tranh tiêu thụ tôm trên thị trường quốc tế. Trong 8 tháng, lượng nhập khẩu tôm của Mỹ giảm 0,7%, EU giảm 2,3%, trong khi Trung Quốc tăng hơn 25%. Nhu cầu tại các thị trường chưa tăng đồng đều, còn lượng xuất khẩu của Ecuador trong cùng kỳ tăng tới gần 20%.

Vì vậy, tôm Việt Nam khó trông chờ vào một đợt tăng nhập khẩu đồng loạt từ các thị trường để cải thiện kết quả xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên với kim ngạch hơn 10,4 tỉ USD sau 10 tháng, xuất khẩu thủy sản hoàn toàn có cơ sở để đạt mốc 12 tỉ USD trong năm 2026, thậm chí cao hơn bởi hai tháng cuối năm, ngành chỉ cần đạt thêm khoảng gần 800 triệu USD/tháng - thấp hơn nhiều so với kim ngạch xuất khẩu tháng 10.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành thủy sản cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiểm soát dịch bệnh và tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường sẽ góp phần giảm rủi ro, cải thiện hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa người nuôi, ngư dân và doanh nghiệp chế biến để nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng.