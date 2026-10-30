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Pakistan muốn mua nhiều thủy sản, hồ tiêu, chè, gia vị Việt Nam

tác giả
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH

Với dân số hơn 260 triệu người và nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm khoảng 8,5 tỉ USD mỗi năm, Pakistan mở ra dư địa cho nông sản Việt Nam.

Pakistan tìm cơ hội hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Việt Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Tổng lãnh sự danh dự Pakistan tại TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Ngày 30-10, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội phối hợp cùng Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức chương trình giới thiệu và quảng bá Triển lãm quốc tế FoodAg Pakistan 2026 và cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông sản cho doanh nghiệp hai nước.

Nông sản Việt rộng cửa tại thị trường hơn 260 triệu dân

Theo thông tin chia sẻ tại chương trình tổ chức ở TP.HCM, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Pakistan năm 2024 đạt khoảng 850 triệu USD, tăng hơn 20% so với năm trước. 

Việt Nam duy trì vị thế xuất siêu, song tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chế biến thực phẩm vẫn còn nhiều dư địa.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Tổng lãnh sự danh dự Pakistan tại TP.HCM, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng thương mại giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm.

"Với quy mô dân số hơn 260 triệu người, Pakistan có nhu cầu nhập khẩu lương thực, thực phẩm khoảng 8,5 tỉ USD mỗi năm. Đây là thị trường đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm đầu ra mới cho các sản phẩm nông nghiệp", ông nói.

Các nhóm hàng được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu gồm thủy sản, hồ tiêu, chè, gia vị, rau củ quả, hạt điều, bánh kẹo và nông sản chế biến. Việc mở rộng thị trường có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa đầu ra, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường không chỉ phụ thuộc vào giá cả hay nguồn cung. Các yêu cầu về tiêu chuẩn Halal, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm cũng là những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang Pakistan.

Thêm nguồn cung nông sản cho thị trường Việt

Ở chiều ngược lại, Pakistan cũng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và cung ứng nguyên liệu. Bà Faiza Shafqat, Trưởng bộ phận thương mại Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, cho biết nông nghiệp thu hút khoảng 38% lực lượng lao động nước này.

Pakistan tìm cơ hội hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện - Ảnh: BTC

"Pakistan có sản lượng lớn ở nhiều mặt hàng như xoài, chà là, gạo và sữa. Các mặt hàng nước này xuất khẩu sang Việt Nam gồm ngô, thủy hải sản đông lạnh, phụ phẩm động vật, trái cây và bánh kẹo. Riêng kim ngạch xuất khẩu ngô của Pakistan sang Việt Nam đạt khoảng 30,82 triệu USD năm 2025", bà Faiza Shafqat thông tin.

Không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường giao thương với Pakistan còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tham luận tại chương trình, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA), cho rằng dù Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp, các doanh nghiệp chế biến trong nước vẫn cần nhập khẩu một số nguyên liệu đặc thù để đáp ứng nhu cầu sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm.

Các nhóm hàng từ Pakistan có thể được doanh nghiệp Việt Nam xem xét gồm mè và các loại hạt có dầu, gia vị, gạo Basmati, ngô và ngũ cốc phục vụ chế biến thực phẩm hoặc sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Dù vậy, bà Hoa cũng lưu ý khi lựa chọn nguồn cung mới, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố: mức độ phù hợp với công nghệ và phân khúc thị trường; tính ổn định về chất lượng, thời gian giao hàng; và hiệu quả kinh doanh dựa trên tổng chi phí nguyên liệu đưa về nhà máy.

Triển lãm quốc tế FoodAg Pakistan 2026 diễn ra lần thứ 4, từ ngày 23 đến 26-11-2026, là triển lãm quốc tế ngành thực phẩm và nông nghiệp Pakistan.

Lĩnh vực trưng bày gồm: gạo, trái cây - rau củ tươi/đông lạnh, nông sản chế biến, gia vị, sữa và chế phẩm sữa, ngũ cốc, hải sản, thịt, bánh kẹo, đồ uống, dầu ăn, muối, ngô, mật ong, gia cầm, hạt vừng, hoa, nông nghiệp công nghệ cao (agritech).

Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, hơn 850 nhà mua hàng quốc tế và đại diện từ hơn 80 quốc gia.

Pakistan tìm cơ hội hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm tại Việt Nam - Ảnh 4.Chỉ 25 triệu đồng chứng nhận halal, doanh nghiệp Việt mở khóa thị trường 2 tỉ dân

Dù có tiềm năng lớn, xuất khẩu Việt Nam sang Malaysia còn khiêm tốn do những trở ngại liên quan halal - điều được xem là có thể dễ dàng vượt qua nếu doanh nghiệp hiểu đúng.

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TRƯƠNG LINH
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    Chủ đề: TP. HCM Nông sản Pakistan HUBA

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