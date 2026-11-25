Việt Nam có tên trên bản đồ cà phê toàn cầu với sản lượng Robusta được xếp vào hàng đầu thế giới. Robusta hiện diện trong thói quen uống cà phê hằng ngày của đa số người Việt. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ trong suốt thời gian dài, dòng cà phê này vẫn bị gán nhãn “đậm, đắng, giá rẻ”!

Dĩ nhiên nhận định ấy không hẳn không có cơ sở khi gắn liền với “yếu tố lịch sử” của giai đoạn tương đối dài mà việc thu hái chưa đồng đều, chế biến còn đơn giản.

Đó là chưa kể chất lượng nhân cũng thiếu ổn định. Thậm chí không thể phủ nhận thị trường từng xuất hiện các sản phẩm cà phê pha trộn kém chất làm vơi đi phần nào niềm tin của những “tín đồ cà phê” vẫn hết lòng ủng hộ cà phê Việt.

Từ góc nhìn của người làm trong lĩnh vực chế biến cà phê, ông Đinh Hữu Vinh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Golden Coffee - nói định kiến nói trên phần nào có yếu tố “lịch sử tiêu dùng và cách làm cà phê trước đây”.

Robusta được các nghiên cứu ghi nhận có hàm lượng caffeine cao, thể chất đậm và đương nhiên “vị đắng rõ hơn nhiều so với dòng Arabica”.

Không hẳn vì người Việt chỉ có duy nhất lựa chọn là Robusta. Câu chuyện ở chỗ người dùng từ lâu đã quen với ly cà phê mạnh, được uống với đá hoặc sữa đặc.

Vì vậy Robusta đã gắn bó với đời sống hằng ngày từ rất lâu. Nhưng phải công bằng đánh giá rằng “đậm, đắng” là đặc tính chứ không thể xem đồng nghĩa với “kém chất lượng”!

Tự nhận mình là “tín đồ cà phê thứ thiệt” bởi mỗi ngày phải có ít nhất một ly cà phê đen song chị Hồng Giang (phường Thủ Đức, TP.HCM) nói lúc đầu cũng chỉ uống chứ không quá quan tâm đến việc có những dòng cà phê nào.

Tuy nhiên khi đã uống ở nhiều quán, thấy màu sắc cà phê có khác nhau, chị hỏi thăm mới biết hai dòng cà phê phổ biến là Robusta và Arabica nên bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. “Có lẽ đã uống quen nên tôi thích Robusta hơn, đắng một chút mới ra chất cà phê chứ nhỉ!”, chị Giang cười.

Trong khi đó, vấn đề “giá rẻ” lại nằm ở câu chuyện thị trường. Có một thực tế rằng trong thời gian dài thị trường từng chỉ định giá Robusta là dòng nguyên liệu sản lượng lớn chứ không nói hết giá trị của hạt cà phê.

Theo cách tiếp cận của Golden Coffee, điều cần thay đổi trong câu chuyện này không phải là phủ nhận bản sắc đậm đà của Robusta, mà là giúp người tiêu dùng nhận ra Robusta cũng có nhiều cấp chất lượng, nhiều tầng hương vị và xứng đáng được đánh giá công bằng.





Theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 ước tính tăng 4,4% so với niên vụ trước. Con số được ghi nhận đạt mức kỷ lục với 183,6 triệu bao (loại 60kg). Trong đó, Arabica ước tính tăng 2,8% (104,4 triệu bao), còn Robusta ước tính tăng 6,5% (79,2 triệu bao).

Việt Nam tiếp tục được ghi nhận là nước sản xuất cà phê có sản lượng đứng thứ 2 thế giới (sau Brazil). Trong đó ổn định vị thế dẫn đầu thế giới về Robusta với khoảng 31,7 triệu bao, tức gần 1,9 triệu tấn (chiếm 17,7% sản lượng thế giới).

Sản lượng Robusta của Việt Nam niên vụ vừa qua tăng khoảng 10% nhờ giá neo cao. Điều này đã thúc đẩy nông dân đầu tư mạnh tay cho việc chăm sóc vườn cà phê.

Ở một diễn biến khác, thị trường cà phê toàn cầu cũng ghi nhận sự sự bùng nổ của Robusta khi kim ngạch và khối lượng xuất khẩu đều tăng mạnh, trở thành động lực chính thúc đẩy nguồn cung toàn cầu.

Trong khi đó, lượng tồn kho Robusta được chứng nhận tại sàn London cũng neo ở mức thấp lịch sử. Nguyên nhân do lượng hàng thực tế đổ về sàn giao dịch bị chậm trễ vì nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng cao tại các nước sản xuất như Việt Nam và Indonesia.

Điều này được đánh giá là tín hiệu vui với Robusta vì luôn neo giá ổn định ở mức 3.380 - 3.412 USD/tấn.





Tháng 10-2026 vừa qua, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo "Để Robusta Việt thoát vai 'làm nền', khẳng định thương hiệu riêng" tại TP.HCM.

Tham luận do ông Trần Minh Thắng - Trưởng phòng Chính sách xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) - chia sẻ tại đây có đề cập đến khoảng trống thương hiệu của Robusta.

Trước hết, dù Robusta hiện diện sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng có sự chênh lệch giữa giá trị thương mại và mức độ nhận diện, giao dịch và sử dụng. Phần lớn cà phê Việt xuất khẩu làm nguyên liệu cho các hãng Nestlé, Tchibo, Kraft… nhưng trên bao bì thành phẩm thường không nhắc đến nguồn gốc Việt Nam.

Thứ đến, Việt Nam từ lâu được biết đến với nguồn cung Robusta lớn nhưng người tiêu dùng chưa nhận thức Việt Nam có giá trị riêng về Robusta. Một bên nói về năng lực cung ứng, bên kia lại nói về nguồn gốc, chất lượng và uy tín của một quốc gia sản xuất.

Cuối cùng, khoảng trống ở chỗ Robusta thường được mô tả bằng những đặc tính kỹ thuật: hàm lượng caffeine cao gần gấp đôi Arabica, vị đậm, thể chất mạnh, khả năng tạo crema. Theo ông Thắng, những đặc tính này có ý nghĩa với chuyên gia nhưng chưa đủ để hình thành nhận diện ở người tiêu dùng.

Dẫn chứng Robusta Buôn Ma Thuột trồng trên đất đỏ bazan ở độ cao 400 - 800m có thể chất dày, hương chocolate đen và caramel. Tuy vậy, ông Thắng cho rằng một sản phẩm được lựa chọn không chỉ bởi nó có đặc tính gì mà còn vì người tiêu dùng hiểu nó mang lại trải nghiệm thế nào và tại sao mình nên lựa chọn.

“Robusta không thiếu điều để nói mà thiếu một định vị đủ rõ và nhất quán để người tiêu dùng có thể nhận biết và ghi nhớ”, ông Thắng phân tích.

Nói về điều này, bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Công ty cổ phần Golden Coffee) - khẳng định đơn vị ưu tiên thay đổi cách làm. Nghĩa là việc đánh giá nguyên liệu không chỉ theo giá mua mà còn theo khả năng thu hồi sau chế biến, độ ổn định chất lượng và mức phù hợp với từng đơn hàng.

Theo bà Thủy, hiệu quả của chiến lược phải được đo bằng những chỉ số cụ thể như chất lượng ổn định giữa các lô, tỉ lệ hao hụt, mức độ khách hàng mua lại, độ phủ thị trường và hiệu quả kinh doanh…

“Đây là quá trình dài hạn và không nên chỉ đánh giá bằng một vài đợt giới thiệu sản phẩm. Đồng thời phải chú ý hơn đến phản hồi của khách hàng cũng như nhu cầu sử dụng cuối cùng vì đó là nền tảng cần thiết để chuyển từ tư duy bán nguyên liệu sang tư duy phát triển giá trị sản phẩm”, bà Thủy nhận định.





Bà Nguyễn Thị Thủy (Công ty cổ phần Golden Coffee) chia sẻ ở góc độ nghiên cứu sản phẩm sẽ cần bắt đầu từ câu hỏi “Người tiêu dùng muốn uống gì và uống bằng cách nào?”.

Lý giải, bà nói có người thích cà phê đậm để pha với sữa; người khác muốn vị sạch, ít gắt, hậu vị dễ chịu khi uống đen; song lại có người quan tâm đến cách pha máy hoặc pha tại nhà.

Đây chính là bài toán mà đội ngũ kỹ thuật của công ty luôn quan tâm khi chọn nguồn hạt, mức phân loại, phương pháp sơ chế, kể cả hồ sơ rang và thử nếm nhiều lần để tìm sự cân bằng giữa bản sắc Robusta cũng như trải nghiệm thực tế.

Cũng trong tháng 10-2026, một workshop do báo Tuổi Trẻ tổ chức đưa người trồng từ lý thuyết phòng dịch hại đến thực hành chẩn đoán sâu bệnh qua ứng dụng trên điện thoại ngay tại gốc cà phê.

100 nông hộ trồng cà phê đã đến một khu vườn ở tỉnh Lâm Đồng (xã Đắk Mil, khu vực Đắk Nông cũ) để học cách giữ vườn khỏe, hạt sạch trước mùa thu hoạch.

Cặm cụi ghi chép, đoạn ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) ngước lên kể: "Nhà tôi có hai héc ta cà phê, năm ngoái bị thương lái chê hạt đen nhiều rồi trừ tiền mà tôi không hiểu vì sao. Nhưng nghe xong ở đây đã biết là do để trái chín không đều với phơi chưa tới".

Còn một hộ trồng cà phê khác, bà Lê Thị Thu (46 tuổi) kể: "Trước giờ cứ thấy lá vàng thì ra tiệm mua thuốc theo lời người bán, giờ chụp một cái soi lên ứng dụng điện thoại là biết cây thiếu chất gì. Mình lớn tuổi dùng điện thoại chưa quen nên sẽ nhờ tụi nhỏ ở nhà chỉ thêm".

Trong khi đó nói về sản xuất, đại diện Golden Coffee cho rằng trọng tâm là kiểm soát theo lô từ tiếp nhận, lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu đến chế biến, bảo quản và kiểm tra thành phẩm.

Thông tin thêm, vị đại diện này nói công ty ưu tiên đầu tư những khâu thực sự cải thiện độ sạch, tính đồng đều, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất, thay vì chỉ giới thiệu thiết bị cho ấn tượng.

Nhìn từ góc độ người tiêu dùng, cách thuyết phục tốt nhất với khách hàng không gì khác là việc cho họ được trải nghiệm qua thử nếm, so sánh các mức rang, tìm hiểu nguồn nguyên liệu cũng như được hướng dẫn pha đúng cách và nhận thông tin rõ ràng trên bao bì.

Bởi lẽ truyền thông có thể giúp khách hàng tò mò nhưng “chất lượng ổn định và cảm giác muốn mua lại mới giữ chân được khách hàng”.





Nội dung: QUỐC NGUYÊN - KHÁNH VÂN Hình ảnh: QUANG ĐỊNH - GOLDEN COFFEE Thiết kế: HẢI PHI



