Ông Yannis Apostolopoulos, Giám đốc điều hành SCA, chia sẻ tại Hội nghị Cà phê quốc tế Việt Nam 2026 - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Theo nghiên cứu do Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA) công bố, Gen Z hiện chiếm khoảng 25% dân số thế giới, sở hữu tổng tiềm năng thu nhập ước tính đạt 33.000 tỉ USD vào năm 2030.

Theo đó, thế hệ sinh từ năm 1997 đến 2012 sẽ vượt Baby Boomers (sinh từ 1946 đến 1964) về mức chi tiêu vào năm 2029 và vượt Gen X (sinh từ 1965 đến 1980) vào năm 2040.

Chia sẻ về sự dịch chuyển này, ông Yannis Apostolopoulos, Giám đốc điều hành SCA, cho biết Gen Z tại các thị trường mới nổi được dự báo chiếm khoảng 75% lượng người tiêu dùng vào năm 2030, với mức chi tiêu cao gấp đôi các thế hệ trước khi ở cùng độ tuổi.

Gen Z dẫn dắt xu hướng tiêu dùng cà phê

Lãnh đạo SCA cho rằng ngành cà phê cần nhìn nhận đúng nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng trẻ thay vì giữ quan điểm cho rằng Gen Z đang rời bỏ cà phê.

Thực tế, 67% xu hướng tiêu dùng năm 2026 xuất phát từ nhóm khách hàng trẻ. 65% người tiêu dùng toàn cầu ghi nhận giới trẻ đang định hình văn hóa tiêu dùng hiện đại.



"Khi được hỏi điều gì khiến họ muốn gắn bó hơn với cà phê, người tiêu dùng ở các thế hệ đều đặt hương vị mới và chất lượng lên hàng đầu. Giá cả hợp lý và khả năng tiếp cận cũng là yếu tố quan trọng. Nhu cầu về các sản phẩm chú trọng sức khỏe, khả năng cá nhân hóa đồ uống và những trải nghiệm khám phá sáng tạo cũng đạt tỉ lệ cao ở Gen Z", ông Yannis phân tích.

Những con số này cho thấy người trẻ không chỉ tìm kiếm một thức uống để giải khát hay bổ sung năng lượng, mà còn quan tâm đến trải nghiệm, sự mới mẻ và cách sản phẩm phù hợp với lối sống cá nhân - Đồ họa: SCA

Theo ông Yannis, ngành cà phê cần nhìn nhận 4 câu hỏi mà người tiêu dùng trẻ đặt ra khi lựa chọn một thức uống: Cà phê có phù hợp với cuộc sống của tôi không? Đây có phải lựa chọn tốt nhất không? Cà phê mang lại điều gì và trải nghiệm đó có giá trị gì đối với tôi?

Ông cho rằng ngành cà phê hiện đã làm khá tốt ở 2 câu hỏi sau, khi có thể mang đến cho khách hàng những giá trị và trải nghiệm đa dạng.

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở việc khiến cà phê trở thành một phần phù hợp trong đời sống và được người trẻ ưu tiên lựa chọn. Đây cũng là lợi thế mà các loại đồ uống như matcha và nước tăng lực đang khai thác hiệu quả.

Thế hệ Gen Z đã, đang và sẽ định nghĩa lại ngành cà phê trong tương lai - Ảnh: THẾ KIỆT

"Cà phê không nhất thiết phải xem những thức uống mới là đối thủ. Thực tế từ ngành bia cho thấy ngay cả khi người tiêu dùng giảm uống bia, nhu cầu thưởng thức đồ uống lạnh, ngọt vẫn tồn tại và được chuyển sang những lựa chọn khác. Điều đó có nghĩa ngành cà phê không cần tạo ra một nhu cầu hoàn toàn mới, mà cần tìm cách đáp ứng những nhu cầu đã hiện hữu", ông nói.

Ông Yannis cũng chỉ ra tư duy cố hữu mỗi khi cà phê được đưa vào những công thức đồ uống mới, kết hợp với các thành phần khác, một bộ phận trong ngành lại cho rằng đó không còn là cà phê thực sự. Nhưng theo ông, nếu chỉ bó hẹp sản phẩm trong những khuôn mẫu quen thuộc, ngành có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận những nhóm khách hàng mới và những dịp tiêu dùng mới.

Việt Nam có quyền định nghĩa giá trị của ngành cà phê

Niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, tăng 21% so với niên vụ trước, nhưng kim ngạch chỉ đạt khoảng 8,5 tỉ USD, tăng khoảng 1%.



Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6-10%. Robusta tiếp tục chiếm hơn 90% tổng sản lượng, giữ vị trí chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu.

Việt Nam sản xuất gần 40% lượng cà phê Robusta toàn cầu. Việt Nam có tiếng nói và có khả năng góp phần định hình tương lai của cà phê trong tách uống của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo SCA, tiếng nói của Việt Nam trong ngành cà phê không chỉ nằm ở sản lượng, mà còn ở khả năng định hình phong cách thưởng thức cà phê của thế giới.

"Vì thế, tôi muốn nói về người đứng ở cuối chuỗi giá trị, người quyết định một tách cà phê đáng giá bao nhiêu. Và Việt Nam có lý do để tự hào về điều này. Việt Nam - trải qua nhiều thế hệ - có lợi thế khi đã hình thành văn hóa cà phê sữa đá qua nhiều thế hệ.

Những cách thưởng thức từng quen thuộc với người Việt hiện cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các thị trường khác. Vì thế, thay vì áp đặt một định nghĩa cố định về cà phê, ngành hàng cần nhìn nhận những nhu cầu và hoàn cảnh tiêu dùng mới", ông Yannis nhấn mạnh.

Văn hóa cà phê tại Việt Nam đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thị trường quốc tế - Ảnh: TRƯƠNG LINH