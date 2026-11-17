Ngoài hương vị, những câu chuyện phía sau một ly cà phê cũng là trải nghiệm thú vị của người uống - Ảnh: M.PHÚC

Đôi khi chỉ cần vài dòng giới thiệu đúng lúc, một trải nghiệm thú vị đã có thể được người uống mang theo và kể lại.

Hai người uống, hai cách thưởng thức

Trong một chuyến công tác gần đây, tôi ở một khách sạn quen tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Bữa sáng buffet, bàn bên cạnh là hai vị khách nước ngoài. Vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên, một vị tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi nhân viên phục vụ: "Bạn có thể cho tôi biết đây là cà phê gì mà ngon vậy?".

Bạn nhân viên trả lời đó là cà phê Việt Nam. Nghe vậy, tôi xin phép sang trò chuyện và giới thiệu với họ đôi điều về cà phê Việt, đặc biệt là Robusta. Họ khá bất ngờ. Trong hình dung của họ, Việt Nam nổi tiếng với cà phê sữa, với Arabica, còn Robusta là cà phê của nơi khác.

Người uống không cần phân biệt được Robusta với Arabica mới được xem là biết uống cà phê - Ảnh minh họa

Cũng trong chuyến đi ấy, tôi ghé vài quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám. Tôi hỏi ngẫu nhiên người ngồi bên cạnh có biết mình đang uống loại cà phê gì không. Anh lắc đầu, cười: chỉ biết cà phê này đậm, đắng, thơm, ngon, hợp gu là được.

Hai câu chuyện, hai cách thưởng thức. Một người tò mò muốn biết thêm về ly cà phê trước mặt. Một người chỉ cần cà phê hợp gu là đủ.

Cả hai đều rất bình thường. Uống cà phê trước hết là để thưởng thức, không phải để kiểm tra kiến thức. Không ai cần phân biệt được Robusta với Arabica mới được xem là biết uống cà phê.

Nhưng câu hỏi của hai vị khách ở khách sạn khiến tôi nghĩ đến một điều: khi người uống muốn biết thêm về ly cà phê của mình, ai sẽ kể cho họ nghe?

TP.HCM đón rất nhiều du khách trong nước và quốc tế. Họ tìm đến ẩm thực, văn hóa và nhịp sống địa phương, và cà phê là một phần quen thuộc trong hành trình ấy, từ quán ven đường đến nhà hàng, khách sạn hay những bữa sáng buffet.

Vậy khi phục vụ một ly cà phê Việt, các khách sạn, nhà hàng có nghĩ đến việc cho du khách biết họ đang uống loại cà phê gì? Nếu khách tò mò, nhân viên có thể kể thêm một câu chuyện nào đó về Robusta Việt hay không?

Dù nhiều năm giữ vị thế là quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới nhưng không phải người uống nào cũng biết điều đó - Ảnh: KHÁNH VÂN

Câu hỏi ấy càng đáng nghĩ khi Việt Nam là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới. Vậy mà với nhiều du khách, như hai vị khách tôi gặp, Robusta vẫn là cà phê "của nơi khác". Ly cà phê đã ngon, chỉ còn thiếu một lời giới thiệu.

Không cần bài giảng, chỉ cần một câu chuyện ngắn

Tôi không nghĩ nơi phục vụ phải biến mỗi ly cà phê thành một bài thuyết trình, càng không phải yêu cầu nhân viên đi quảng bá sản phẩm.

Đôi khi chỉ cần vài dòng ngắn trên thực đơn, một tấm thẻ nhỏ đặt cạnh bình cà phê ở quầy buffet, hay một câu trả lời đúng lúc của nhân viên. Chẳng hạn: "Đây là Robusta trồng ở Tây Nguyên, pha phin theo kiểu Việt Nam". Một câu như vậy đã đủ để người uống biết thêm về ly cà phê trước mặt.

Điều quan trọng không phải là kể được bao nhiêu, mà là khi có người muốn tìm hiểu, chúng ta có điều gì đó để chia sẻ - Ảnh: ANH PHI

Tôi nghĩ đến người uống cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám. Anh không biết mình đang uống loại cà phê gì nhưng vẫn thấy ngon và hài lòng. Điều đó chẳng có gì phải thay đổi. Nhưng nếu anh biết ly cà phê quen thuộc ấy làm từ Robusta Việt Nam, biết thêm đôi điều về hạt cà phê và người làm ra nó, có lẽ anh sẽ thấy ly cà phê thú vị hơn.

Tôi mong người uống có thêm cơ hội khám phá điều mới ngay trong thức uống quen thuộc của mình.

Không phải ai cũng cần hiểu sâu về cà phê, càng không phải ai cũng có trách nhiệm quảng bá Robusta. Nhưng khi một trải nghiệm khiến họ thích thú, họ sẽ kể lại với bạn bè, người thân hay những người gặp trên mỗi chuyến đi. Câu chuyện lan tỏa từ niềm vui như vậy gần gũi hơn nhiều so với một nhiệm vụ quảng bá.

Một ly Robusta Việt có thể chỉ đơn giản là ly cà phê đậm, đắng, thơm, ngon như cách người uống trên đường Hoàng Hoa Thám nói. Nhưng nếu ai đó tò mò và muốn nghe thêm, phía sau ly cà phê ấy là câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam và những người làm ra nó.

Tôi mong mỗi ly Robusta Việt đều có một câu chuyện đi kèm, ngắn thôi cũng được. Để khi có người hỏi "Đây là cà phê gì mà ngon vậy?", chúng ta có sẵn một câu chuyện để kể.