Vùng cà phê tái canh ở Lâm Đồng - Ảnh: SỬ THANH HOÀI

Trên những triền đồi ở Lâm Đồng, nhiều vườn cà phê già cỗi đang được thay bằng cây giống mới, từng gốc được vun đất cẩn thận. Nhưng để hạt cà phê từ những khu vườn ấy đi được xa, trồng tốt thôi chưa đủ.

Người nông dân cần một tổ chức đủ mạnh để quản trị, truy xuất nguồn gốc và đàm phán với người mua. Đó là vai trò mà hợp tác xã (HTX) đang được kỳ vọng gánh vác.

Thủ phủ cà phê, hợp tác xã còn "mỏng"

Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng có khoảng 327.000ha cà phê, lớn nhất cả nước. Sản lượng ước đạt hơn 1 triệu tấn, chiếm khoảng một nửa sản lượng cà phê Việt Nam và gần 10% sản lượng thế giới.

Riêng địa bàn Lâm Đồng cũ, theo Niên giám thống kê tỉnh năm 2024, diện tích cà phê đạt 179.347ha, sản lượng cà phê nhân 597.935 tấn, tăng 2,01% so với năm trước.

Năm 2025, cà phê Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu với 1,58 triệu tấn, kim ngạch gần 8,9 tỉ USD, tăng 59% so với năm 2024. Với tỉ trọng sản lượng hiện nay, vùng nguyên liệu Lâm Đồng đóng góp ước khoảng một nửa (khoảng 4-4,5 tỉ USD), tương đương kim ngạch xuất khẩu của cả ngành lúa gạo.

Vùng nguyên liệu Lâm Đồng đóng góp ước khoảng một nửa sản lượng xuất khẩu cà phê - Ảnh: SỬ THANH HOÀI

Hệ thống HTX của tỉnh cũng phát triển khá nhanh. Đến cuối năm 2023, Lâm Đồng cũ có 237 HTX đang hoạt động, tăng so với 191 HTX năm 2019. HTX đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị cà phê.

Tuy vậy, theo ông Sử Thanh Hoài, mô hình HTX hình thành theo Luật HTX 2012 còn nhiều hạn chế. Luật cũ yêu cầu tối thiểu 7 thành viên và trên thực tế, phần lớn HTX là các hộ nông dân tự liên kết lại với nhau.

"Các thành viên có trình độ, quy mô và nội dung sản xuất gần như tương đồng nhau. HTX gặp nhiều hạn chế về quản trị, truyền thông, tài chính - kế toán, tìm kiếm đối tác và làm marketing. Hệ quả là phần lớn HTX chỉ đứng ở khâu tạo ra sản phẩm, phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp đầu chuỗi cả về giá lẫn đầu ra", ông Hoài chia sẻ.

Luật mới mở cửa, đúng lúc EUDR cận kề

Luật HTX số 17/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 20-6-2023, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, thay thế Luật HTX 2012. Đi kèm là Nghị định 113/2024/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và Nghị định 92/2024/NĐ-CP về đăng ký HTX.

Luật mới mở cửa, đúng lúc EUDR cận kề - Ảnh: SỬ THANH HOÀI

Điểm mới đáng chú ý là HTX chỉ cần ít nhất 5 thành viên chính thức thay vì 7. Thành viên có thể là cá nhân, hộ gia đình hay pháp nhân Việt Nam. Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng được tham gia khi đáp ứng điều kiện của pháp luật về đầu tư, với tổng số dưới 35% số thành viên chính thức. Luật còn bổ sung hình thức thành viên liên kết góp vốn và không góp vốn.

Khi doanh nghiệp cùng là thành viên, HTX có thể nâng năng lực quản trị và liên kết chuỗi giá trị hiệu quả hơn. Đây là lời giải cho bài toán mà mô hình cũ chưa giải được.

Cơ hội này đến đúng lúc sức ép từ thị trường châu Âu tăng lên. Theo lộ trình mới nhất, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) áp dụng từ ngày 30-12-2026 với doanh nghiệp vừa và lớn, và từ ngày 30-6-2027 với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cà phê vào EU phải chứng minh không liên quan đến mất rừng sau ngày 31-12-2020, kèm dữ liệu vùng trồng có tọa độ rõ ràng.

Đây là thị trường không thể bỏ qua. Năm 2025, EU chiếm 40,7% kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam, đạt 3,63 tỉ USD. Theo quy định đã điều chỉnh, HTX có thể đại diện thành viên cung cấp thông tin chung, thay vì từng hộ khai báo riêng lẻ. HTX nào quản lý tốt dữ liệu vùng trồng của thành viên sẽ có lợi thế lớn.

Đoàn khảo sát làm việc với nông dân tại vườn cà phê ở xã Lạc Dương, Lâm Đồng - Ảnh: SỬ THANH HOÀI

Ba việc cần làm trước hạn chót

Để tận dụng cú hích này, các HTX cà phê cần làm ngay ba việc.

Thứ nhất, mời doanh nghiệp vào làm thành viên và mở rộng liên kết. Doanh nghiệp đang sản xuất, tiêu thụ cà phê có thể mang đến năng lực quản trị, tài chính và nguồn đơn hàng ổn định. Với đội ngũ chuyên nghiệp hơn, HTX có thể chủ động đáp ứng GlobalGAP, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn của EU. Khi cần sản lượng lớn, HTX liên kết thêm với các tổ hợp tác và nông hộ có quy mô tương đối lớn.

Thứ hai, thực hành ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Đây là cách giúp cà phê Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, từ truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu đến xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Thứ ba, tranh thủ chính sách của Liên minh HTX. Các nguồn lực hỗ trợ dành cho HTX và doanh nghiệp ngành cà phê có thể giúp xây dựng chuỗi liên kết, hoàn thiện chứng nhận chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP và cà phê đặc sản.

Với diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước, Lâm Đồng đã có "phần cứng" của một thủ phủ cà phê. Luật HTX mới cùng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đang trao thêm "phần mềm": cơ chế để nông dân và doanh nghiệp cùng ngồi chung một con thuyền. Tận dụng được cú hích này hay không phụ thuộc vào sự chủ động của chính các HTX trong những tháng còn lại trước hạn chót EUDR.