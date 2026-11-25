TP.HCM lần đầu có sản phẩm OCOP 5 sao

Sơn mài, mật dừa nước và hồ tiêu của 3 doanh nghiệp TP.HCM vừa được công nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia. Số sản phẩm này chiếm một nửa trong 12 sản phẩm được công nhận đợt 1 năm 2026.

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