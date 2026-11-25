Chuyển động OCOP TP.HCM tháng 11: Nâng tầm bản địa Việt

Chuyển động OCOP TP.HCM số 2 mang đến những câu chuyện đa chiều về hành trình nâng tầm sản phẩm OCOP, từ phát huy giá trị bản địa, đổi mới sáng tạo trong sản xuất đến kết nối thị trường và quảng bá thương hiệu Việt.

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