Lần đầu tổ chức tại phía Nam, Festival OCOP kỳ vọng đón 200.000 lượt khách

Lần đầu tiên tổ chức tại khu vực phía Nam, Festival OCOP Việt Nam 2026 được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút 150.000 - 200.000 lượt khách tham gia trong 4 ngày, doanh thu bán hàng có thể đạt khoảng 70 tỉ đồng.

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Chủ đề: OCOP Festival