Hơn 10.000 khách hàng chào đón cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019 - Ảnh: DNCC

Từ cửa hàng đầu tiên đến chiến lược hiện diện đồng nhất

Tháng 12-2019, UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trên đường Đồng Khởi (TP.HCM), thu hút hơn 10.000 lượt khách trong ngày đầu tiên. Sau gần 7 năm hiện diện, thương hiệu bán lẻ Nhật Bản đã phát triển mạng lưới lên 34 cửa hàng trên toàn quốc, bên cạnh kênh bán hàng trực tuyến.

Đáng chú ý, chiến lược mở rộng gần đây không chỉ tập trung tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng năm 2026, UNIQLO đưa vào hoạt động thêm 4 cửa hàng, lần đầu hiện diện tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Việc mở rộng đến các địa phương mới giúp thương hiệu tiếp cận thêm nhóm khách hàng ngoài những đô thị lớn, đồng thời mở rộng phạm vi phân phối sản phẩm.

Trong năm 2026, UNIQLO đã mở thêm các cửa hàng tại 3 thị trường mới ở miền Trung và miền Bắc – Ảnh: DNCC

Sự phát triển tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tập đoàn mẹ Fast Retailing ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trên toàn cầu. Kết thúc năm tài chính ngày 31-8-2026, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 3.963,3 tỉ yen, tăng 16,6% so với năm trước và lập kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp. Lượng khách đến các cửa hàng UNIQLO trên toàn cầu vượt 600 triệu lượt, tăng khoảng 10%.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số và được xem là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của UNIQLO tại Đông Nam Á, theo ông Nakanishi Taketo, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, thương hiệu cũng chú trọng các hoạt động kết nối với chu kỳ mua sắm của người tiêu dùng trong nước. Một trong số đó là Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai), chương trình được tổ chức hai lần mỗi năm, riêng đợt cuối năm thường diễn ra ngay trước thềm Black Friday. Đây là dịp để UNIQLO giới thiệu các dòng sản phẩm, triển khai ưu đãi và tương tác với khách hàng tại các thị trường đang hoạt động.

Dư địa tăng trưởng từ những nhu cầu mặc thường ngày

Theo lãnh đạo Fast Retailing, việc phát triển hoạt động kinh doanh hiện nay linh hoạt hơn trước yếu tố mùa vụ. Thay vì xây dựng danh mục sản phẩm cố định theo bốn mùa, UNIQLO từng bước mở rộng thời gian của nhiều dòng trang phục dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Áo thun ngắn tay có thể được bán quanh năm, trong khi áo khoác nhẹ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào mùa hè.

Việt Nam là thị trường có sự khác biệt rõ về khí hậu và thói quen sinh hoạt giữa các vùng. Trong cùng thời điểm cuối năm, người tiêu dùng tại Hà Nội, Thanh Hóa hay Hạ Long có nhu cầu trang phục giữ ấm, trong khi các sản phẩm thoáng mát vẫn phù hợp với sinh hoạt thường ngày tại TP.HCM. Nhu cầu du lịch cũng khiến người tiêu dùng lựa chọn trang phục dựa trên điểm đến, không chỉ điều kiện thời tiết nơi sinh sống.

Đây cũng là lợi thế của LifeWear, với danh mục sản phẩm đa dạng từ AIRism, trang phục chống tia UV đến HEATTECH, PUFFTECH và các dòng trang phục phù hợp với môi trường công việc, đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm trong cùng một thời điểm.

Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng của UNIQLO - Ảnh: DNCC

Theo khảo sát do Fast Retailing thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8-2026, sự thoải mái và cảm giác khi mặc là những yếu tố được khách hàng tại Đông Nam Á quan tâm nhất khi lựa chọn sản phẩm UNIQLO. Tiếp theo là thiết kế, kích cỡ và độ vừa vặn.

Để tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, doanh nghiệp cho biết đã tiếp nhận hơn 42 triệu ý kiến phản hồi từ khách hàng trên toàn cầu trong năm tài chính 2026. Tại Việt Nam, khách hàng có thể chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng hoặc thông qua website và ứng dụng.

Ông Nakanishi Taketo cũng thường xuyên đến các cửa hàng để trao đổi với khách hàng và nhân viên. Đây là cơ sở để thương hiệu hiểu hơn nhu cầu tiêu dùng tại từng địa phương, từ đó cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gắn kết với Việt Nam từ sản xuất đến đời sống cộng đồng

Trước khi chính thức gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2019, UNIQLO đã có nhiều năm hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việt Nam hiện là một trong những địa điểm sản xuất các sản phẩm LifeWear, trong đó có trang phục giữ nhiệt HEATTECH, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Cùng với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp triển khai các chương trình cộng đồng tập trung vào giáo dục và cải thiện điều kiện sống tại những địa phương còn khó khăn.

UNIQLO đồng hành cùng các đối tác xây mới các phòng học tại nhiều điểm trường tại vùng núi, biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em địa phương - Ảnh: DNCC

Từ năm 2024, UNIQLO phối hợp với Quỹ Hy vọng xây mới và cải thiện cơ sở vật chất trường học tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Đến nay, doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ 9 điểm trường tại 5 tỉnh, thành. Một phần kinh phí được đóng góp từ doanh thu các bộ sưu tập UT giới thiệu trong những kỳ Tuần Lễ Cảm Ơn.

Trong Tuần Lễ Cảm Ơn Thu/Đông 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 26-11, thương hiệu này cũng công bố khoản hỗ trợ 1,7 tỉ đồng để phối hợp cùng Quỹ Hy vọng xây dựng điểm trường bản Cơn Vin, thuộc Trường Mầm non Yên Thắng. Dự án hướng đến cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập kiên cố và an toàn hơn cho trẻ em dân tộc Thái.

Ngoài cơ sở vật chất trường học, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục và nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Thông qua dự án PEACE FOR ALL, UNIQLO phối hợp với Plan International Việt Nam thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng dân tộc thiểu số. Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, dự án đã hỗ trợ 4.075 học sinh và tiếp cận 2.181 thanh thiếu niên.

UNIQLO đồng hành cùng Plan International Việt Nam xây dựng nhà bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao - Ảnh: DNCC

Một lĩnh vực khác là hỗ trợ trang phục thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2024, thông qua sáng kiến The Heart of LifeWear, doanh nghiệp đã trao tặng 20.000 sản phẩm HEATTECH và 1.100 sản phẩm PUFFTECH tại Việt Nam. Từ tháng 12-2026, chương trình dự kiến tiếp tục trao tặng 10.610 sản phẩm giữ nhiệt cho học sinh và người dân tại các xã miền núi, vùng biên giới.

Nhân dịp gần 7 năm hoạt động tại Việt Nam, thương hiệu này tiếp tục tổ chức Tuần Lễ Cảm Ơn Thu/Đông 2026 tại 34 cửa hàng và kênh trực tuyến. Chương trình diễn ra từ ngày 20 đến 26-11, với các hoạt động giới thiệu sản phẩm và ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong chặng đường tiếp theo, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, phát triển nguồn nhân lực và các chương trình cộng đồng. Đây cũng là những lĩnh vực gắn với chiến lược phát triển dài hạn của UNIQLO tại Việt Nam.



