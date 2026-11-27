Khách mua sắm hàng thời trang tại Trung tâm thương mại Gigamall ngày 24-11 - Ảnh: THY NHUNG

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trong quý 4-2026, dự kiến có khoảng 90.000 chương trình khuyến mãi giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mãi may rủi được các doanh nghiệp triển khai trên địa bàn thành phố.

Khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà

Riêng chương trình khuyến mãi tập trung "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" kéo dài đến ngày 5-2-2027 (29 Tết), với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình kích cầu kinh tế TP.HCM - Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), các hoạt động mua sắm được kết nối với 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm, 38 hội chợ, triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng.

Trong tháng 12, Sở Công Thương dự kiến tổ chức năm cụm không gian trải nghiệm mua sắm, mỗi cụm kéo dài bảy ngày, với các hoạt động phát voucher, giới thiệu ưu đãi và giao lưu với người tiêu dùng.

Trong đó, ba cụm được bố trí tại những khu vực thu hút đông du khách, ưu tiên các trung tâm thương mại, điểm công cộng. Hai cụm còn lại sẽ được bố trí gần khu vực tập trung đông công nhân, ưu tiên khuyến mãi các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sắm Tết của người lao động.

Sở Công Thương dự ước doanh thu quý 4-2026 tại 12 hệ thống bán lẻ, điện máy và hai sàn thương mại điện tử lớn đạt khoảng 97.115 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu nhóm siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi dự kiến tăng 17,3%; nhóm điện máy, điện thoại, công nghệ tăng 29,1%; thương mại điện tử tăng 47,8%.

Du khách nước ngoài mua sắm tại khu trung tâm TP.HCM nhân dịp Black Friday tháng 11-2026 - Ảnh: HẢI KIM

Quét mã QR từ ga metro đến siêu thị

Để người dân thuận tiện tìm kiếm các chương trình khuyến mãi, trong tháng 12, TP.HCM đặt mục tiêu triển khai tối thiểu 10.000 điểm chạm QR tại các địa điểm công cộng, chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại… và 5.000 điểm chạm ưu đãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Thay vì phải tìm kiếm chương trình khuyến mãi của từng doanh nghiệp, người dân có thể quét một mã QR thống nhất để tra cứu bản đồ các điểm bán có ưu đãi gần nhất, tìm hiểu chương trình giảm giá và tiếp cận các ưu đãi liên kết giữa nhà bán lẻ, ngân hàng và đơn vị thanh toán.

Theo kế hoạch, mã QR sẽ được bố trí tại 14 ga metro số 1, các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, nhà chờ xe buýt, cũng như tại lối vào, quầy thu ngân của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Thành phố cũng sẽ quảng bá các chương trình ưu đãi mua sắm qua tin nhắn SMS, tập trung vào những dịp cao điểm như ngày 12-12, Giáng sinh và chào năm mới 2027.

Từ ngày 4 đến 6-12, tại công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), Sở Công Thương TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động "Quét QR - Mở mùa mua sắm", hướng dẫn người dân sử dụng mã QR, tìm kiếm các chương trình khuyến mãi và trải nghiệm mua sắm.

Một cửa hàng sẵn sàng cho dịp mua sắm cuối năm - Ảnh: HẢI KIM

Thỏa sức mua sắm, trải nghiệm TP.HCM dịp cuối năm Với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mãi tập trung, cùng 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm và 38 hội chợ, triển lãm đồng hành, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Để không bỏ lỡ các ưu đãi và điểm hẹn hấp dẫn, người dân có thể truy cập hai nền tảng số của Vibrant HCMC: songdong.hochiminhcity.gov.vn: Khám phá các ưu đãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. hello.hochiminhcity.gov.vn: Tìm kiếm các trải nghiệm du lịch, ẩm thực, giải trí và lên lịch trình khám phá thành phố.