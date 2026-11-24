17 giờ chiều, khách xếp hàng dài chờ vào bàn tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, nhiều người dân tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa tuần 24-11 để gặp gỡ bạn bè, ăn uống cùng gia đình và trải nghiệm các dịch vụ ngay tại thành phố.

Khách chi tiêu thoải mái hơn trong ngày nghỉ lễ

Hầm gửi xe tại trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi chật kín xe trong ngày nghỉ lễ 24-11 - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24-11, chị Nguyễn Ngọc Khánh (25 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) dành phần lớn thời gian trong ngày để gặp gỡ bạn bè tại các quán cà phê.

"Công việc khá bận rộn nên mình ít có thời gian gặp gỡ bạn bè. Hôm nay được nghỉ giữa tuần, lại được hưởng nguyên lương nên mình tranh thủ sắp xếp lịch hẹn với các nhóm bạn. Từ sáng đến giờ mình đã ghé ba quán cà phê, mỗi nhóm lại có sở thích và lựa chọn địa điểm khác nhau. Hiếm khi có dịp rảnh rỗi như hôm nay nên mình cũng chi tiêu thoải mái hơn ngày thường", chị chia sẻ.

Không chỉ các dịch vụ ăn uống, nhu cầu chăm sóc cá nhân cũng được người dân quan tâm trong ngày nghỉ lễ.

Chị Phạm Phương Anh (27 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) dành thời gian đến tiệm nail làm móng trước khi gặp gỡ bạn bè. Thay vì lựa chọn sơn móng đơn giản, chị chọn mẫu móng có họa tiết Giáng sinh với chi phí khoảng 350.000 đồng.

"Bình thường đi làm về cũng khá muộn, muốn làm móng hay đi đâu chơi đều phải đợi đến cuối tuần. Hôm nay có thêm một ngày nghỉ nên tôi tranh thủ làm đẹp, sau đó đi ăn, uống cà phê cùng bạn bè. Coi như tự thưởng cho mình một ngày thư giãn", chị Phương Anh hào hứng.

Tại các trung tâm thương mại, người dân không chỉ đến mua sắm mà còn kết hợp ăn uống, ngồi cà phê và vui chơi. Lượng khách tập trung cùng thời điểm khiến khu vực hầm gửi xe có lúc ùn ứ, dòng xe gần như "chỉ có vào mà không có ra", khiến nhiều khách phải mất thêm thời gian chờ đợi, tìm chỗ gửi xe.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn), nhiều quán cà phê, cửa hàng ăn uống gần như kín chỗ, khách nối hàng chờ gọi món.

Nhiều nơi khách tăng gấp đôi, hàng quán quá tải

Quán cà phê kín bàn trong ngày nghỉ lễ 24-11 - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Phùng Văn Đức, đồng sáng lập quán cà phê Đà Brew, cho biết lượng khách đến quán trong ngày 24-11 đông gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên, do không gian quán khá nhỏ, tiệm không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách.

"Từ sáng đến nay, nhân viên đã phải từ chối gần 50 lượt khách do kín bàn. Khách hôm nay chủ yếu đến chơi, trò chuyện chứ không chạy deadline như ngày thường nên chi tiêu cũng thoải mái hơn, gọi thêm bánh để thưởng thức cùng đồ uống. Đổi lại, thời gian lưu lại quán cũng ngắn hơn vì khách còn có kế hoạch đi chơi ở những địa điểm khác", anh Đức cho biết.

Việc khách gọi thêm các món ăn kèm, đồng thời không lưu lại quán quá lâu tạo điều kiện để cơ sở kinh doanh gia tăng giá trị hóa đơn, xoay vòng bàn nhanh hơn.

Khách xếp hàng chờ gọi món tại một quán cà phê ở khu vực Thảo Điền - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tại quán cà phê Garden Kisses (phường An Khánh, TP.HCM), lượng khách vượt khả năng phục vụ cũng khiến quán phải tạm ngưng nhận đơn.

Nhân viên tại đây cho biết: "Hiện các khu vực đều đã kín bàn, lượng đơn hàng cũng đang quá tải nên quán phải tạm ngưng nhận đơn. Dự kiến khoảng 1-2 tiếng nữa mới có thể nhận đơn trở lại".

Với thời gian nghỉ chỉ một ngày, nhu cầu vui chơi, ăn uống và chăm sóc cá nhân chủ yếu tập trung ngay tại thành phố, tạo thêm dư địa kinh doanh cho các ngành dịch vụ. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh đón thêm sức mua trước mùa cao điểm Giáng sinh và Tết dương lịch.

