Gian hàng bán đồ thời trang tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM nhộn nhịp trong ngày nghỉ lễ - ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Dù đang lúc trưa, khu vực ẩm thực tại trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi vẫn nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn tập trung trước các nhà hàng để xem thực đơn, chờ đến lượt vào bàn.

Nhân viên nhà hàng tại đây cho biết: "Lượng khách hôm nay đông hơn cả các ngày cuối tuần, chủ yếu là khách đi theo gia đình và nhóm bạn. Từ khoảng 11h, khách bắt đầu đến nhiều, có thời điểm khách phải chờ 45 phút tới 1 tiếng mới có bàn."

Cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, ăn uống... tưng bừng

Tranh thủ ngày nghỉ, chị Lê Thị Thanh Thảo (phường Hòa Hưng, TP.HCM) cùng chồng và hai con đến trung tâm thương mại ăn uống kết hợp mua sắm.

"Hôm nay cả nhà đều được nghỉ nên tôi đưa các con đi chơi. Không khí ở đây đông vui chẳng kém ngày cuối tuần. Sẵn dịp nhiều cửa hàng đang giảm giá, tôi cũng tranh thủ mua thêm vài bộ quần áo cho các con", chị Thảo chia sẻ.

Ngày 24-11, đông đảo khách mua sắm hàng mỹ phẩm, trang điểm giảm giá tại Trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Khách mua sắm hàng thời trang tại Trung tâm thương mại Gigamall ngày 24-11 - Ảnh: THY NHUNG

Bên cạnh thời trang, các gian hàng mỹ phẩm cũng thu hút đông khách, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ. Tại các quầy trưng bày son môi, phấn trang điểm và sản phẩm chăm sóc da, nhiều khách hàng chăm chú lựa chọn, dùng thử sản phẩm và tham khảo giá.

Tương tự, ghi nhận tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) vào giờ trưa 24-11, lượng khách đổ về đông nghẹt.

Các khu vực ăn uống, mua sắm và giải trí đều nhộn nhịp, nhiều cửa hàng kín chỗ, khách phải xếp hàng chờ đến lượt. Không ít thực khách phải đứng chờ bên ngoài để đợi có bàn trống.

Đứng đợi khoảng 20 phút tại một quán ăn ở tầng trệt lúc 13h, Hoàng Uyên (25 tuổi) cho biết đây là quán ít đông nhất mà cô và bạn tìm được sau khi đi một vòng trung tâm thương mại.

Theo Trinh, buổi tối gia đình cô sẽ từ xã Củ Chi lên chơi, xem pháo hoa. Vì vậy, cô tranh thủ thời gian ban ngày để mua thêm thực phẩm và đồ ăn, chuẩn bị cho buổi tối cùng gia đình.

"Đợt này cũng trúng dịp Black Friday, siêu thị, trung tâm thương mại cũng sale lớn, nên cả nhóm dự định mua sắm quần áo mặc dịp Giáng sinh và Tết luôn", Trinh hào hứng.

Tương tự, hưởng ứng không khí mua sắm sôi động của mùa giảm giá cuối năm, trung tâm thương mại Gigamall (TP.HCM) ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam ghi nhận lượng khách đổ về tham quan, vui chơi và mua sắm tăng cao.

Nhiều gia đình chọn dẫn con đi "chill" tại các điểm vui chơi dịp nghỉ lễ. Trong ảnh: Phụ huynh dẫn trẻ em đến vui chơi trong Vạn Hạnh Mall - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại các khu vực mua sắm, thời trang. Nhiều nhóm khách tranh thủ dịp này tham quan các cửa hàng, tìm kiếm sản phẩm và kết hợp vui chơi, ăn uống tại trung tâm thương mại.

Tú Trinh (26 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) cho biết do Ngày Văn hóa Việt Nam chỉ được nghỉ một ngày trong tuần nên cô không có kế hoạch đi chơi xa. Thay vào đó, Trinh rủ bạn đến trung tâm thương mại để ăn uống, mua sắm và thư giãn.

Tại các gian hàng thời trang, giày dép và mỹ phẩm, hàng loạt bảng hiệu giảm giá sâu từ 10-20% cho đến mức ưu đãi mạnh 50-70% được trưng bày bắt mắt ngay lối đi nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Ngày 24-11, nhà sách cũng là điểm đến được nhiều khách hàng lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ - ẢNH: THY NHUNG

Nhiều bạn trẻ tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc ngày cuối tuần rủ nhau đi dạo trung tâm thương mại để cập nhật xu hướng, thử đồ và "săn" các món phụ kiện, quần áo diện dịp lễ hội sắp tới. Nhờ mức giá được điều chỉnh "mềm" hơn hẳn ngày thường, không ít bạn trẻ rời quầy thu ngân với hai, ba túi đồ trên tay.

Kiên nhẫn chờ giảm giá, nhân tiện "tiền trạm" cho mùa mua sắm Tết

Trong khi đó, theo ghi nhận, tại nhiều siêu thị ở TP.HCM, không khí mua sắm ngày 24-11 cũng khá nhộn nhịp, nhiều người tiêu dùng cho biết sẵn dịp nghỉ lễ nên tranh thủ đi tìm mua trước hàng khuyến mãi cho dịp Tết.

Chị Khổng Thị Xuân Trang (làm nội trợ, cư trú tại phường Hiệp Bình) chia sẻ nhân dịp con được nghỉ học và đang trong đợt khuyến mãi Black Friday tháng 11, chị đưa con đến Gigamall vui chơi kết hợp tham quan, mua sắm.

Nhiều siêu thị khẳng định ngày nghỉ lễ trúng vào cao điểm khuyến mãi cuối năm nên sức mua dự kiến tăng tốt. Trong ảnh: "Rợp trời" các ưu đãi tại siêu thị LOTTE MART GÒ VẤP dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. - Ảnh: N.TRÍ

Chị đánh giá mức giá các sản phẩm giảm giá trong đợt này "hời" hơn so với ngày thường. Cụ thể, món đồ chị đang chọn mua cho con được giảm khoảng 10% - 20%.

Dù thị trường có nhiều mặt hàng giảm sâu đến 50% - 70%, chị Trang không đặt nặng việc "săn" bằng được hàng giảm giá sốc mà ưu tiên đi dạo chơi, ghé xem các gian hàng và chọn mua những món đồ thực sự yêu thích, phù hợp nhu cầu.

Theo quan sát của chị Trang vốn thường xuyên đi trung tâm thương mại vào thứ Bảy cuối tuần, các chương trình ưu đãi lớn thường chỉ tập trung vào dịp Black Friday, các ngày lễ hoặc giai đoạn cuối năm, còn ngày thường ít có giảm giá.

Ngày 24-11, quầy bánh mì, bánh ngọt tại siêu thị Emart Gò Vấp thường xuyên trong tình trạng nhộn nhịp - ẢNH: N.TRÍ

"Các chương trình giảm giá cuối năm rất hiệu quả trong việc kích cầu tiêu dùng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, phần lớn người dân và giới nội trợ dù có nhu cầu mua sắm đồ đạc nhưng thường có tâm lý thắt chặt chi tiêu, kiên nhẫn chờ đợi đến mùa giảm giá cuối năm mới quyết định xuống tiền", chị Trang đánh giá.

Cụ thể, tại siêu thị Emart Phan Văn Trị (TP.HCM), với "rợp trời" các khuyến mãi, trong đó nhiều mặt hàng được áp dụng giảm giá đến 50%, lượng khách đến mua sắm khá đông đúc ngay buổi trưa 24-11, đặc biệt các gian hàng thực phẩm, nông sản, quầy chế biến sẵn, bánh mì... luôn trong tình trạng nhộn nhịp, nhiều lúc khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Thực phẩm chế biến sẵn phù hợp cho nhu cầu ăn uống, tiệc tùng dịp nghỉ lễ nên thu hút nhiều khách hàng - Ảnh: N.TRÍ

"Các gian hàng đều áp dụng các chính sách khuyến mãi lớn, trong đó nhiều thương hiệu hàng thời trang, thực phẩm thiết yếu giảm giá 20-50% nên tôi vừa tìm mua hàng ăn lễ vừa tranh thủ ngày nghỉ này đi "tiền trạm" cho hoạt động mua sắm đồ Tết luôn", bà Huỳnh Thị Thuận (phường Bình Thạnh) nhấn mạnh và vui vẻ cho biết đã chọn được nhiều món hàng.

Trong khi đó, tại siêu thị Lotte MART Gò Vấp, các ngành hàng cũng nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường khi khách tăng mua các sản phẩm thiết yếu, nhất là các dòng sản phẩm đang được siêu thị áp dụng khuyến mãi sâu như bánh kẹo, thời trang, lương thực thực phẩm...

Thời điểm này, các mặt hàng Giáng sinh như trái châu, chuỗi kim tuyến, cây thông Noel... cũng được chưng bán khá nhiều đã thu hút sự quan tâm và tìm mua của người tiêu dùng.

Khách xếp hàng dài để chờ mua đồ nướng, cơm cuộn... tại siêu thị Emart Gò Vấp - Ảnh: N.TRÍ

Khuyến mãi sẽ bùng nổ hơn và kéo dài lâu Nhiều siêu thị cho biết đã tăng cường mạnh nguồn cung và tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho ngày 24-11, thêm vào đó ngày nghỉ lễ rơi đúng vào khung thời gian đang tăng cường ưu đãi cho mùa mua sắm cuối năm đã giúp chương trình càng trở nên nhộn nhịp. Nhờ vậy, sức mua trong dịp này khả năng sẽ tăng mạnh so với mục tiêu đề ra. Theo các nhà cung cấp, việc tăng cường nguồn cung kèm các chương trình ưu đãi đã bắt đầu được đẩy mạnh, thậm chí nhiều chương trình ưu đãi sẽ được tổ chức luân phiên kéo dài đến Tết Nguyên đán nhằm kích cầu tiêu dùng, kéo sức mua cuối năm đi lên sau nhiều tháng tương đối ảm đạm. Do đó, năm nay người dân có nhiều thời gian để săn hàng khuyến mãi, và cũng dễ dàng mua sắm Tết sớm hơn mọi năm.