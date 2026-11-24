Một tủ sách chỉ có ý nghĩa khi sách được bổ sung, được mượn và có người đọc - Ảnh minh họa: VĂN TRUNG

Có thêm một ngày nghỉ là điều vui với mọi người. Nhưng tôi nghĩ, ý nghĩa của ngày này sẽ được nhìn thấy rõ hơn vào những ngày sau đó, khi mọi người trở lại công việc thường ngày. Sau ngày 24-11, điều gì còn ở lại trong gia đình, trường học, doanh nghiệp và cách chúng ta đối xử với nhau?

Làm nghề xuất bản nhiều năm, tôi thường gặp văn hóa trong những việc gần gũi: một cuốn sách được đọc; một doanh nghiệp giữ chữ tín với người tiêu dùng, chăm sóc tốt người lao động; một người dừng xe trước vạch qua đường khi không có ai giám sát, hay sự nhường nhịn nhau nơi công cộng. Những điều ấy không cần sân khấu lớn, nhưng góp phần tạo nên nếp sống.

Ngày nghỉ 24-11 này có thể bắt đầu từ những việc đơn giản trong mỗi gia đình. Cha mẹ đưa con đến thư viện hoặc nhà sách, cùng chọn một cuốn sách, hoặc dành một giờ cùng nhau đọc sách thay vì mỗi người nhìn vào một chiếc điện thoại.

Trường học có thể tổ chức buổi đọc sách chung, để học sinh giới thiệu cuốn mình yêu thích. Những hoạt động ấy không tốn nhiều kinh phí, nhưng tạo cơ hội để người lớn và trẻ nhỏ cùng chia sẻ.

Mấy hôm trước, tôi thấy anh em Thái Hà Books cùng dự án ATM Tủ Sách mang "Tủ sách Yêu thương" tặng các y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175.

Tôi thấy vui vì sách đã đến với những người có thể cần một khoảng nghỉ giữa công việc căng thẳng. Những tủ sách nhỏ đặt ở bệnh viện, trường học hay khu trọ công nhân cũng có thể bắt đầu từ vài đơn vị cùng góp sách, chọn nơi đặt và cử người chăm sóc. Một tủ sách chỉ có ý nghĩa khi sách được bổ sung, được mượn và có người đọc. Ngày 24-11 rất phù hợp cho hoạt động ấy.

Với bảo tàng và di tích, miễn hoặc giảm vé là một cách khuyến khích người dân đến tham quan. Để chuyến đi có ích hơn, các điểm tham quan có thể bố trí những khung giờ thuyết minh ngắn, dễ hiểu; chuẩn bị tài liệu phù hợp cho trẻ em; hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm vừa sức với điều kiện của mình. Không cần đầu tư lớn ngay từ đầu. Một buổi kể chuyện hấp dẫn, một góc dành cho trẻ tìm hiểu hiện vật cũng có thể khiến chuyến tham quan đáng nhớ hơn.

Ngày 24-11 sẽ trọn vẹn hơn nếu từ ngày hôm nay, mỗi người bắt đầu một thói quen có thể giữ lâu dài: đọc thêm vài trang sách, đưa con đi xem một buổi diễn. Trong ảnh, vở cải lương sử Việt Câu thơ yên ngựa là vở diễn nổi tiếng trong lịch sử cải lương miền Nam sau năm 1975 - Ảnh: LINH ĐOAN



Văn hóa còn hiện diện mỗi ngày trong cách doanh nghiệp làm ăn. Theo tôi, một doanh nghiệp có văn hóa trước hết phải giữ cam kết, trả lương đúng hẹn, tôn trọng người lao động và có trách nhiệm với khách hàng.

Nhân ngày 24-11, doanh nghiệp có thể chọn một việc cụ thể để làm cho cộng đồng: góp sách cho thư viện, hỗ trợ một hoạt động nghệ thuật địa phương, hoặc rà soát và cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Việc vừa sức, có người theo dõi và duy trì được qua nhiều năm sẽ tạo ra kết quả rõ ràng hơn một chương trình lớn chỉ diễn ra một lần.

Muốn văn hóa phát triển, người làm nghề cũng cần có điều kiện sống bằng công việc của mình. Người viết sách, nghệ sĩ, nghệ nhân cần được trả công xứng đáng; tác phẩm cần được tôn trọng bản quyền.

Trên không gian số, nhiều bạn trẻ đang kể chuyện Việt Nam bằng âm nhạc, video và những cách sáng tạo mới. Doanh nghiệp, trường học và các tổ chức văn hóa có thể tạo thêm cơ hội để họ giới thiệu tác phẩm, gặp công chúng và làm nghề nghiêm túc.

Kế hoạch Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều mục tiêu. Khi triển khai, mỗi địa phương nên chọn một vài việc phù hợp với nguồn lực và nhu cầu của người dân, rồi làm đều đặn qua từng năm. Kết quả có thể nhìn từ những thay đổi cụ thể: thư viện có thêm người đọc, bảo tàng có thêm gia đình quay lại, nghệ nhân có thêm đầu ra cho sản phẩm, hay doanh nghiệp thực hiện được cam kết đã đưa ra.

Ngày 24-11 sẽ trọn vẹn hơn nếu từ ngày hôm nay, mỗi người bắt đầu một thói quen có thể giữ lâu dài: đọc thêm vài trang sách, đưa con đi xem một buổi diễn, giữ sạch nơi mình sống, hoặc bình tĩnh hơn khi bất đồng với người khác.

Ngày mai, khi trở lại nhịp sống thường ngày, những việc ấy vẫn tiếp tục. Khi đó, Ngày Văn hóa Việt Nam mới thật sự có mặt trong đời sống của chúng ta.