Khách du lịch đi thuyền tham quan danh thắng Tràng An - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 23-11, tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết đơn vị vừa ban hành công văn đề nghị các ban quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Cụ thể, để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các điểm tham quan như: Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - Văn hóa Cố đô Hoa Lư sẽ miễn phí vé tham quan.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình khuyến khích áp dụng chính sách miễn hoặc giảm từ 30 - 50% giá vé tham quan trong ngày 24-11.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, việc miễn, giảm giá vé là hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, đồng thời kích cầu du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh chính sách giá vé, các đơn vị được khuyến khích tổ chức hoạt động quảng bá di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương; tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án triển khai, công khai chính sách miễn, giảm giá vé tại quầy bán vé, website và các nền tảng mạng xã hội để người dân, du khách thuận tiện tiếp cận.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ninh Bình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Sở Du lịch Ninh Bình lên tiếng việc lái đò kéo tay, xin tiền boa của du khách Ngày 20-11, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về kết quả xác minh phản ánh trên mạng xã hội về thái độ phục vụ và việc một số người lái đò xin tiền boa (tip) của du khách tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.



