Du khách mua sắm tại đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch 11 tháng năm 2026 ước đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 100,13% kế hoạch cả năm (330.000 tỉ đồng).



Như vậy, ngành du lịch thành phố đã chính thức hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu năm ngay trước khi bước vào tháng cao điểm cuối cùng.

Về lượng khách, thành phố ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ và đạt 93,07% kế hoạch năm.

Khách du lịch nội địa đạt gần 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, tương đương 95,16% chỉ tiêu cả năm.

Du lịch TP.HCM kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tổng thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách nội địa. Điều này cho thấy doanh thu du lịch đang được thúc đẩy không chỉ bởi quy mô khách, mà còn từ mức chi tiêu và mức độ sử dụng các dịch vụ tại điểm đến.

Kết quả thực hiện kế hoạch du lịch 11 tháng năm 2026 của TP.HCM - Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM

Trả lời Báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết việc vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch thành phố.

"Chúng tôi kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ thu hút thêm du khách, khuyến khích khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm.

Sức mua của du khách trong mùa cao điểm sẽ góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó nâng mức đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế thành phố", ông nói.

Ông Bình cho hay để duy trì đà tăng trưởng, TP.HCM đang tập trung tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tháng 11 và tháng 12. Trong đó Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 12-12 với chủ đề "Thức cùng thành phố - Chạm từng trải nghiệm".

Du khách quốc tế nhận định TP.HCM là điểm đến mua sắm không thể bỏ lỡ tại Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là không giới hạn trong một địa điểm tập trung, mà mở rộng ra ba cụm không gian gồm khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, phường Vũng Tàu và phường Bình Dương.

Các hoạt động quảng bá ẩm thực, làng nghề, Việt phục, văn hóa biển, đặc sản và sản phẩm OCOP được kết nối nhằm giới thiệu những trải nghiệm đa dạng của thành phố sau hợp nhất.

Từ ngày 23-11 đến 20-12, các địa phương cũng sẽ đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch.

"Thành phố kỳ vọng việc mở rộng không gian tổ chức sẽ giúp phân bổ dòng khách đến nhiều điểm đến, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ và hộ kinh doanh địa phương", Giám đốc Sở Du lịch nói.

Theo định hướng của ngành du lịch, việc kết nối các sự kiện với dịch vụ lưu trú, tham quan và ẩm thực sẽ giúp chuyển hóa lượng khách đến tham dự thành nhu cầu tiêu dùng thực tế, thay vì chỉ tạo ra lượng người tham gia trong thời gian ngắn.

156 chương trình ưu đãi kích cầu cuối năm

Trong đợt kích cầu cuối năm, 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20% đến 48% giá phòng niêm yết. Các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour từ 200.000 đồng/khách.

Sở Du lịch cũng đang phối hợp với Sở Công Thương, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ để kết nối tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu cuối năm "Shopping Season in Vibrant HCMC".

"Qua đó khách đến thành phố dịp lễ hội có thể kết hợp tham quan, ăn uống và mua sắm trong cùng chuyến đi, mở rộng cơ hội đón khách cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong mùa cao điểm", đại diện Sở Du lịch cho biết.

Đối với các điểm tham quan và bảo tàng, 4 đơn vị quản lý 5 điểm đến triển khai 59 nội dung ưu đãi, với mức giảm giá vé từ 15-50%, bên cạnh các gói vé gia đình, vé đoàn và chương trình miễn phí tham quan theo đối tượng, khung giờ.



Trong khi đó 11 doanh nghiệp lữ hành giới thiệu các chương trình tour kích cầu với giá khởi điểm từ 200.000 đồng/khách, mức ưu đãi phổ biến 8-15%, kết nối các sản phẩm du lịch đô thị, đường sông, di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển và liên kết vùng.

Theo định hướng của ngành du lịch, giai đoạn cuối năm không chỉ đặt mục tiêu gia tăng lượng khách mà còn chú trọng nâng cao giá trị chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng lợi ích kinh tế đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại các địa phương.

Sau khi vượt kế hoạch tổng thu năm 2026, chuỗi hoạt động trong tháng 12 được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần định hình sản phẩm du lịch đa dạng hơn cho TP.HCM trong năm 2027.

Du khách quốc tế mua sắm tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ. Chương trình cũng có gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 - 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.