Mỗi năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 2,2 triệu khách du lịch - Ảnh: T.ĐIỂU

TS Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho rằng công nghiệp văn hóa cuối cùng là phải tạo ra các sản phẩm thu được tiền, phải có giá trị về kinh tế. Làm văn hóa mà sinh ra được tiền đúng quy định thì phải hết sức nỗ lực.

Và những gì Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt được trong thời gian qua cho thấy sự nỗ lực rất lớn của những người làm văn hóa nơi này.

Công nghiệp văn hóa cuối cùng là phải mang lại tiền

Có thể nói, doanh thu 100 tỉ đồng/ năm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ đến từ sức hút tự thân của di sản đặc biệt hấp dẫn, nơi mà khách du lịch trong nước hay nước ngoài nào đến thủ đô cũng muốn ghé thăm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng thu hút đông khách tham quan còn vì những hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn mà nơi này tổ chức quanh năm.

Với loạt hội thảo khoa học, tọa đàm khoa học về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, danh nhân khoa bảng và hàng loạt các triển lãm, trưng bày hấp dẫn, những lễ hội thi ca hay hội chữ thư pháp, nghề thủ công… nơi đây dần trở thành một trung tâm sáng tạo của Hà Nội, làm gia tăng “sinh khí” cho di tích.

Gần đây, những trưng bày rất công phu và đầy thú vị giải mã các văn bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trưng bày cố định cho du khách tìm hiểu về giá trị tinh thần của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, khiến di tích càng trở nên hấp dẫn hơn cho những người ưa khám phá.

Có ngày cao điểm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 30.000 người - Ảnh: T.ĐIỂU

Các sản phẩm tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám hấp dẫn, mở cố định ba tối trong tuần, đang góp phần làm gia tăng thêm lượng khách lẫn nguồn thu và giá trị của điểm đến này.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 Quốc Tử Giám của Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được trao Giải thưởng Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội trong khuôn khổ Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ nỗ lực phát triển riêng mà thời gian qua còn hết sức hỗ trợ các nghệ nhân từ khắp mọi miền những cơ hội quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công đặc sắc trong các festival hay cho mượn miễn phí các gian hàng bên khu hồ Văn để các nghệ nhân tài ba bán, giới thiệu sản phẩm.

Là người đồng hành với các nghệ nhân nghề thủ công trong nhiều năm, nhà thiết kế Minh Hạnh đánh giá rất cao sự hỗ trợ này của Văn Miếu - Quốc Tử Giám với các nghệ nhân, các làng nghề truyền thống.

“Công nghiệp văn hóa chính là đây. Là hỗ trợ nhau tạo ra một hệ sinh thái cho các bên cùng phát triển”, bà Minh Hạnh nói.

Ông Lê Xuân Kiêu cho biết tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã ra quyết định thành lập Trung tâm Công nghiệp văn hóa hồ Văn. Trung tâm hoạt động Khoa học Văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang gấp rút hoàn thiện quy chế hoạt động, đề án để vận hành Trung tâm Công nghiệp văn hóa hồ Văn hiệu quả từ năm 2027, đảm bảo gia tăng giá trị cho Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Một triển lãm tranh vẽ Văn Miếu - Quốc Tử Giám trưng bày tại chính nơi đây - Ảnh: T.ĐIỂU

Gợi mở quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một ví dụ rất đáng trân trọng về sự chuyển đổi tư duy từ bảo tồn di sản như một điểm tham quan sang phát huy di sản như một không gian văn hóa sáng tạo, có khả năng kết nối và lan tỏa giá trị cho cả cộng đồng.

Theo thông tin công bố, chỉ trong mười tháng đầu năm 2026, di tích đón hơn 1,4 triệu lượt khách, doanh thu trên 91 tỉ đồng. Theo ông Sơn, con số ấy rất ấn tượng, nhưng điều đáng nói hơn chính là cách thức tạo nên sức hấp dẫn đó.

Cuộc thi tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đạo học dành cho học sinh Hà Nội, thu hút đông đảo giới trẻ - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ có giá trị đặc biệt về lịch sử, đạo học và truyền thống trọng hiền tài.

Bằng những triển lãm, hoạt động nghệ thuật, hội thảo, trải nghiệm giáo dục và các hình thức ứng dụng công nghệ, giúp du khách không chỉ đến để ngắm một công trình cổ, mà còn tham gia học hỏi, trải nghiệm và tìm thấy những giá trị có ý nghĩa với đời sống hôm nay.

Ông Sơn đánh giá cao tinh thần đồng hành với nghệ nhân và làng nghề truyền thống, là một gợi mở quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Không phải mỗi thiết chế chỉ tìm cách gia tăng doanh thu của riêng mình, mà cần trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái, nơi di sản, nghệ nhân, nhà sáng tạo, doanh nghiệp và công chúng cùng tham gia, cùng hưởng lợi.

TS Lê Xuân Kiêu cho biết những năm gần đây, mỗi năm lượng khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng trung bình 10%. Năm 2025, nơi đây đón 2,2 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách bán vé (số khách còn lại thuộc đối tượng miễn phí vé tham quan), doanh thu 100 tỉ đồng. Năm 2026 lượng khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tăng mạnh do có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn hơn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám. Tuy thế doanh thu có giảm hơn năm trước do nhiều ngày lễ thu hút lượng khách rất lớn thì Thành phố Hà Nội miễn phí vé tham quan các di tích trên địa bàn.