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950 năm Quốc Tử Giám: Làm thế nào để người tài được giao đúng việc?

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Một vấn đề quan trọng được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn gợi mở các đại biểu dự hội thảo kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám cần trao đổi là ‘làm thế nào để người có tài được giao đúng việc, có điều kiện phát huy sở trường?’

950 năm Quốc Tử Giám: Làm thế nào để người tài được giao đúng việc? - Ảnh 1.

Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học. Trong ảnh, hàng đầu từ trái qua là: PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, GS.TS Phạm Hồng Tung, Giáo sư, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước" do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 12-11 tại Hà Nội.

Hội thảo tổ chức trọng thể nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Phát biểu đề dẫn, ông Đoàn Minh Huấn gợi mở ba vấn đề cần được tập trung trao đổi.

Đó là: Những giá trị của đạo học Quốc Tử Giám với giáo dục hôm nay; làm thế nào để người có tài được giao đúng việc, có điều kiện phát huy sở trường; và đưa di sản Quốc Tử Giám vào nhà trường bằng những hình thức phù hợp?

Trong đó, ông Huấn nhấn mạnh yêu cầu gắn việc thu hút nhân tài với trọng dụng thực chất, trao quyền chủ động và tạo điều kiện để người tài phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Đồng thời cần đưa tư liệu về văn bia tiến sĩ, các nhân vật lịch sử và những giá trị của Quốc Tử Giám trở thành học liệu, giúp học sinh tiếp cận di sản một cách trực quan, sinh động, kể cả thông qua các nền tảng số…

950 năm Quốc Tử Giám: Làm thế nào để người tài được giao đúng việc? - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội thảo - Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy di sản đạo học. Ông khẳng định những giá trị về truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài cần được chuyển hóa thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Hà Nội có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy di sản Quốc Tử Giám và tiếp nối truyền thống đạo học của dân tộc.

Trách nhiệm ấy phải được thể hiện, cụ thể hóa trong tư duy, định hướng phát triển, chính sách giáo dục, nghiên cứu phát triển khoa học, trọng dụng nhân tài và xây dựng môi trường văn hóa của Thủ đô.

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ những giá trị tiêu biểu của di sản Quốc Tử Giám: truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức; đạo lý tôn sư trọng đạo, đề cao nhân cách và trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục; tư tưởng trọng dụng hiền tài, coi nhân tài là nguồn lực quan trọng đối với vận mệnh quốc gia.

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng chỉ ra vai trò của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục và quản trị quốc gia, nhận diện những giá trị có thể kế thừa trên tinh thần khoa học, khách quan, phù hợp với điều kiện hiện nay.

950 năm Quốc Tử Giám: Làm thế nào để người tài được giao đúng việc? - Ảnh 4.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: T.ĐIỂU

Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng tại Thăng Long; năm 1075, triều Lý tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên; năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

Những giá trị ấy lưu giữ qua các di tích, tư liệu lịch sử, đặc biệt là 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới của UNESCO năm 2011.

950 năm Quốc Tử Giám: Làm thế nào để người có tài được giao đúng việc? - Ảnh 4.Nhiều khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám bỏ sót những công trình quan trọng nhất

Mỗi năm Văn Miếu Quốc Tử Giám đón khoảng 2 triệu khách tham quan, nhưng nhiều khách trong số đó đã bỏ qua một không gian rất quan trọng nằm phía sau là khu Thái Học được xây dựng lại trên nền Quốc Tử Giám xưa.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: người tài trọng dụng nhân tài Văn Miếu Quốc Tử Giám hiếu học Trần Đức Thắng

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