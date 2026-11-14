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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước khi lập Quốc Tử Giám đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tối 13-11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Hiền tài được giao trọng trách và hết lòng cống hiến

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ thắp sáng tri thức, cùng những người đã đem tài trí phụng sự đất nước.

Kế thừa mạch nguồn dân tộc, trách nhiệm hôm nay là mở rộng cánh cửa học tập cho mọi người dân, đồng thời tạo môi trường rộng mở để người có tài, có đức thỏa sức cống hiến vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước khi lập Quốc Tử Giám đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng, hiền tài được giao trọng trách và hết lòng cống hiến.

Sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ khi trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra câu trả lời chỉ trong vài giây, giá trị của nhà trường không còn dừng ở việc truyền thụ tri thức sẵn có, mà nằm ở chỗ rèn luyện cho người học khả năng tư duy độc lập, có nhân cách tốt.

Cùng với đó là khát vọng vươn lên với định hướng trí tuệ nhân tạo càng phát triển, mỗi cá nhân càng phải học nhiều hơn để làm chủ bản thân - đó chính là cốt lõi của thực học.

Học phải đi đôi với hành, biết dùng kiến thức để giải quyết công việc và dám chịu trách nhiệm về kết quả. Trong một thế giới mà nghề nghiệp biến đổi từng ngày, cơ hội học tiếp, học lại và học suốt đời phải trở thành một quyền lợi rộng mở cho tất cả mọi người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" - Ảnh: TTXVN

Khơi thông và tiếp nối mạch nguồn hào hùng của Quốc Tử Giám

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tài phải được tiến hành từ sớm, thông qua chính những trải nghiệm đánh giá và thử thách trong thực tế.

Trọng dụng nhân tài không chỉ dừng ở lời nói, mà phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể mà đất nước, nhân dân đang cần.

Một khi đã tin cậy giao việc, phải kiên quyết trao quyền, bảo đảm nguồn lực và đánh giá công bằng bằng chính hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao.

Chỉ khi người có năng lực được trọng dụng và có đủ điều kiện để theo đuổi đến cùng mục tiêu thì sức chủ động, sáng tạo của người lao động mới phát huy cao độ, trở thành nguồn năng lượng bứt phá đưa đất nước vươn mình.

Để tiếp nối những giá trị trường tồn của Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bảo tồn di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám và đưa tinh thần và sức sống của di sản hiện diện sinh động trong đời sống học đường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mở rộng bình đẳng cơ hội học tập, giải phóng sức sáng tạo cho nhà giáo và xây dựng văn hóa học tập suốt đời.

Phải dành sự ưu tiên đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mọi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật đều được học tập đến nơi đến chốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động tìm kiếm, trọng dụng nhân tài ở tất cả các cấp từ chính những bài toán cấp thiết của địa phương và của quốc gia, mở rộng cánh cửa chiêu hiền, đãi sĩ từ muôn nơi, bao gồm cả cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm lịch sử của thủ đô Hà Nội là bảo tồn nguyên vẹn những giá trị di sản của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đồng thời khơi thông và tiếp nối mạch nguồn hào hùng của Quốc Tử Giám bằng không gian và môi trường học tập, làm việc cởi mở, năng động và sáng tạo, nơi những người trẻ từ bốn phương có cơ hội rèn luyện, nghiên cứu và phụng sự...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn: Năm 2076, Quốc Tử Giám sẽ tròn mốc son một nghìn năm tuổi. Chúng ta sẽ trao truyền cho các thế hệ mai sau không chỉ một di sản nghìn năm nguyên vẹn mà cả những giá trị tư tưởng, khát vọng hiền tài và đạo học luôn tỏa sáng, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến bước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam - Ảnh 4.Bộ trưởng Nội vụ nói về nơi ở, giấy tờ của người dân khi chuyển hơn 40km² đất Phú Thọ về Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ khi chuyển hơn 40km² đất của Phú Thọ về Hà Nội thì giấy tờ của người dân đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

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THÀNH CHUNG
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Chủ đề: Văn Miếu Văn Miếu - Quốc Tử Giám Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hà Nội

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