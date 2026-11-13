Bộ trưởng Nội vụ nói về nơi ở, giấy tờ của người dân khi chuyển hơn 40km² đất Phú Thọ về Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 13-11, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo tờ trình, dự kiến điều chỉnh 40,06km² diện tích đất, gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.

Quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) đề nghị bổ sung quy định giao UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội lập danh mục đầy đủ các dự án, xác định rõ tính pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính làm cơ sở bàn giao.

Đồng thời công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và bảo đảm áp dụng thống nhất, công bằng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp quan tâm giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì, tránh để tồn tại kéo dài sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Cùng với đó cần quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân và việc thực hiện các chính sách liên quan.

Đặc biệt khi Hà Nội tiếp tục triển khai các dự án trên địa giới hành chính mới, theo ông cần quan tâm hỗ trợ Nhân dân trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…

Ông đề nghị quan tâm, quy định các chế độ chính sách đang được hưởng từ Phú Thọ sẽ được tiếp tục thực hiện đến hết thời gian thực hiện nghị quyết nếu Hà Nội không có, hoặc chính sách thấp hơn.

Trường hợp Hà Nội có cùng chính sách hoặc chế độ cao hơn thì người dân khi chuyển về sẽ được hưởng chính sách mới của Hà Nội.



Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Ảnh: GIA HÂN

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết nội dung về phương hướng giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới là nội dung được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm.

Đây cũng là nội dung mà Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ đề án.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương tập trung vào việc quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì.

Bộ trưởng nêu điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất, các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, theo Bộ trưởng, 243 hộ dân gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì nếu không có nguyện vọng sẽ không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Bộ trưởng nêu rõ chính sách với đồng bào người Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn và giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Một nội dung nữa theo Bộ trưởng là hai địa phương đang rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận.

Các dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Đối với rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ, các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng nêu rõ Bộ Chính trị đã thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch thủ đô và điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định.

Bộ trưởng nêu thêm đã tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung vào dự thảo yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày nghị quyết có hiệu lực.

Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại.

Người dân được hưởng chính sách của TP Hà Nội, chính sách đang thực hiện có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian, hoặc khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định chính sách mới.