Quốc hội yêu cầu báo cáo nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng

Quang cảnh phiên họp sáng 13-11 - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 13-11, với 458/461 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quyết toán ngân sách 2025: Tổng thu hơn 4,2 triệu tỉ, tổng chi hơn 4,5 triệu tỉ

Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 là 4.267.354 tỉ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước 4.560.931 tỉ đồng, gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026.

Bội chi ngân sách nhà nước 400.163 tỉ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc 763.909 tỉ đồng.

Về phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nghị quyết nêu rõ: Thực hiện việc phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 2-7-2025 đến 31-12-2025 theo tỉ lệ: khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của trung ương cấp phép, ngân sách trung ương hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%; khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương hưởng 100%.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng dự toán ngân sách nhà nước số tiền 2.664,763 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2025 chưa sử dụng để bổ sung dự toán cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 các khoản vốn vay ODA, vốn ưu đãi nước ngoài đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước 2.664,763 tỉ đồng.

Nêu các hạn chế trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, Quốc hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc hội đề nghị Chính phủ quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước, Quốc hội yêu cầu hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Quốc hội đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2026 và năm 2025 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.

Chính phủ cũng cần báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027, nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31-12-2026.

Quốc hội lưu ý quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Trong năm 2027, Quốc hội yêu cầu tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định, thu hồi vốn ứng trước.

Đồng thời làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết năm 2025, công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế, tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững.

Công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện nghị quyết 57, chương trình mục tiêu quốc gia của một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn còn lớn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ sẽ hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách trong thời gian tới.

Cùng với đó quản lý chặt chẽ hơn việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.