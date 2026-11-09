Quốc hội 'chốt' ngân sách 2027, bố trí 80.400 tỉ đồng cải cách tiền lương

Toàn cảnh phiên họp sáng 9-11 - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 9-11, với đa số phiếu đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 vừa được Quốc hội thông qua là việc bố trí nguồn chi cải cách tiền lương, đồng thời mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Mở rộng nguồn tiền thực hiện cải cách tiền lương

Theo phụ lục cân đối ngân sách nhà nước năm 2027 kèm theo nghị quyết, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2027 là 4.073.935 tỉ đồng. Trong đó, chi thường xuyên (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) là 2.061.313 tỉ đồng.

Đáng chú ý, riêng khoản chi cải cách tiền lương được ghi chú trong phụ lục là 80.400 tỉ đồng.

Tại Điều 4 về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội quyết nghị bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 129/BC-CP ngày 16-10-2026.

Đồng thời, Chính phủ được giao chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Như vậy, nguồn cải cách tiền lương không chỉ phục vụ việc thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập mà còn được sử dụng để bảo đảm các chính sách liên quan đến người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người có công.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Quốc hội cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Đặc biệt, nghị quyết quy định tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương.

Các khoản thu được loại trừ gồm: thu tiền thuế đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định.

Ngoài ra còn có thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Các khoản thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cũng nằm trong danh mục này.

Đáng chú ý, nghị quyết còn mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Đối với ngân sách địa phương, nghị quyết cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Một quy định khác nhằm bảo đảm nguồn lực cải cách tiền lương là kinh phí cải cách tiền lương ngân sách trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm chưa sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả vào nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên, cắt 5% chi đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo nghị quyết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 được xác định là 3.334.338 tỉ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương 1.775.593 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương 1.558.745 tỉ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước là 4.073.935 tỉ đồng, gồm chi ngân sách trung ương 2.364.411 tỉ đồng và chi ngân sách địa phương 1.709.524 tỉ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước được xác định là 739.597 tỉ đồng, tương đương 4,5% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương 588.818 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP; bội chi ngân sách địa phương 150.779 tỉ đồng, tương đương 0,9% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2027 là 1.279.717 tỉ đồng.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của nghị quyết là Chính phủ phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ ngân sách đầu năm 2027.

Cụ thể, tiết kiệm 5% chi đầu tư công để bổ sung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; đồng thời tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, các khoản chi lương, có tính chất tiền lương và các khoản chi cho con người) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Đối với địa phương, nghị quyết cho phép sử dụng khoản tiết kiệm 5% chi đầu tư công từ ngân sách địa phương để ưu tiên phân bổ cho các dự án trọng điểm, cấp thiết của địa phương.

Phần tiết kiệm 10% chi thường xuyên được sử dụng để tăng nguồn chi cho các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, đối với phần kinh phí địa phương phải bảo đảm. Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nội dung này.

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