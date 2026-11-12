Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo chương trình, sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân là Bộ trưởng thứ 2 trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn với Bộ trưởng Vũ Hải Quân diễn ra trong thời gian còn lại của buổi sáng và dự kiến đến 15h20 cùng ngày.

Phát biểu mở đầu, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt nhiều kết quả, từ hoàn thiện thể chế, tăng nguồn lực đầu tư đến phát triển công nghệ lõi và hạ tầng số.

Ông nói riêng Bộ đã trình Quốc hội, Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Quốc hội thông qua 11 luật và một nghị quyết đặc thù.

Đến nay, thể chế phục vụ triển khai Nghị quyết 57 cơ bản được hoàn thiện. Nguồn ngân sách dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tăng từ 75.000 tỉ đồng năm 2025 lên 95.000 tỉ đồng năm 2026, dự kiến đạt 120.000 tỉ đồng năm 2027.

Về kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, Việt Nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, đứng thứ 43/139 quốc gia và thứ ba ASEAN.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt 19 nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng, trong đó vốn xã hội hóa chiếm 71,8%. Đồng thời, 11 nhiệm vụ nghiên cứu hợp tác Việt Nam - Nhật Bản về chip bán dẫn được phê duyệt đồng tài trợ với tổng kinh phí gần 500 tỉ đồng.

Doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu làm chủ một số công nghệ lõi như mạng 5G, robot, thiết bị bay không người lái (UAV), camera AI và công nghệ vắc xin.

Trong lĩnh vực viễn thông, tốc độ Internet di động của Việt Nam tăng 50 bậc, lên thứ 8 thế giới. Mạng 5G đã phủ sóng 93,4% dân số với 27,2 triệu thuê bao. Ngành viễn thông cũng đã phủ sóng thêm 483 thôn, bản thuộc vùng lõm sóng và triển khai Internet vệ tinh tại 196 điểm đặc biệt khó khăn.

Đến nay, cơ bản toàn bộ thôn, bản trên cả nước đã được phủ sóng viễn thông. Việt Nam cũng được Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026.

Về phát triển kinh tế số, doanh thu công nghiệp công nghệ số trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỉ USD, tăng 53% so với cùng kỳ. Việt Nam đã ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và danh mục 79 nền tảng dùng chung. Đến nay, 70/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cả nước có hơn 36 triệu chứng thư chữ ký số được cấp.

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận bước tiến khi Chỉ số AI toàn cầu của Việt Nam tăng 18 bậc, lên vị trí 40/93 quốc gia. Theo báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026, Việt Nam đứng thứ 36 thế giới và thứ ba ASEAN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng nhìn nhận vẫn còn một số điểm nghẽn chưa được tháo gỡ, đặc biệt là tiến độ giải ngân kinh phí khoa học công nghệ.

Đến 30-10, tỉ lệ giải ngân mới đạt 42,12% dự toán trong phạm vi thống kê của Kho bạc Nhà nước. Việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế, định giá tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước gặp nhiều vướng mắc, một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược triển khai chậm.

Cùng với đó, trong chuyển đổi số, việc xây dựng và kết nối dữ liệu chưa đồng bộ. Cán bộ cấp xã ở một số nơi vẫn phải sử dụng nhiều phần mềm, trong khi người dân phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính. Năng lực kiểm chứng AI, bảo vệ dữ liệu và ứng phó với nội dung giả mạo cũng cần tiếp tục được nâng cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đã có 49 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Vũ Hải Quân.

Người dân vẫn phải khai lại thông tin Nhà nước đã có

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) nêu nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã ghi nhận gần 5 tỉ giao dịch, tuy nhiên vẫn còn 34/104 cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 7/8 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã kết nối vẫn còn đồng bộ ngoại tuyến. Đáng chú ý, người dân vẫn phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Đại biểu chất vấn: "Xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm của Bộ trong việc bảo đảm hệ thống thực sự liên thông, dữ liệu được tái sử dụng. Có cơ chế nào để các cơ quan phải chấm dứt yêu cầu người dân kê khai lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu Nhà nước?".

Đại biểu Nguyễn Văn Huy - Ảnh: QUỐC HỘI

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Huy, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết vấn đề dữ liệu thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, nhưng ông chia sẻ một số khó khăn trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu.

Theo bộ trưởng, thứ nhất, dữ liệu trải qua một thời kỳ rất dài, được lưu trữ ở nhiều nơi, nhiều đơn vị khác nhau nên việc đồng bộ, xây dựng lại cơ sở dữ liệu mới đòi hỏi có thời gian.

Thứ hai về vấn đề định mức, chi phí để tính toán, xây dựng từng loại dữ liệu còn khác nhau. "Không phải là một trang giấy mà chúng ta scan vào là có một định mức giống nhau mà độ phức tạp của trang giấy đó sẽ dẫn đến các định mức khác nhau", ông nói.

Thứ ba là nhân lực phục vụ việc xây dựng dữ liệu còn hạn chế. "Đây là 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm chạp xây dựng dữ liệu", bộ trưởng nêu.

Về tình trạng người dân phải đến nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ xã phải sử dụng nhiều phần mềm, bộ trưởng cho rằng có 5 nguyên nhân.

Một là phần mềm chưa kết nối đồng bộ. Hai là quy trình, biểu mẫu, phần mềm chưa được điều chỉnh thống nhất. Ba là dữ liệu chưa đầy đủ. Thứ tư, là thiết bị, đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật ở một số nơi chưa tốt. Thứ năm, là yếu tố con người, trong đó có một bộ phận người dân còn hạn chế về năng lực tiếp cận công nghệ số, đặc biệt một số nơi cán bộ xã cũng còn hạn chế về năng lực tiếp cận.

Về giải pháp, Bộ trưởng nói Bộ đã ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và đang quyết liệt triển khai.

Trong đó, Bộ đã trực tiếp xuống một số xã ở các địa phương, thống kê được 29 bài toán nhỏ mà cán bộ xã đang gặp phải, từ đó hình thành các lời giải để hướng dẫn cho từng cán bộ xử lý từng vấn đề. Sau khi hướng dẫn xong sẽ được tổng quát hóa để nhân rộng.

Bộ cũng tiếp tục xuống cơ sở, lắng nghe công việc hằng ngày, hằng tuần của cán bộ cấp xã, những báo cáo phải thực hiện. Từ đó tích hợp và đề ra hệ thống bài giảng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ cấp xã.