Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, xem xét điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Theo chương trình, ngày mai (8-11), Quốc hội bước sang tuần làm việc cuối của đợt 1, kỳ họp thứ 2.

Quốc hội chất vấn 2 Bộ trưởng

Đáng chú ý, trong tuần làm việc này, theo dự kiến, Quốc hội sẽ dành cả ngày 12-11 để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Hai thành viên Chính phủ được lựa chọn chất vấn là Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Trong lĩnh vực tài chính, các nội dung được chất vấn gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung quan trọng khác là công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế…

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh… cũng thuộc phạm vi chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.

Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nhóm vấn đề được chọn chất vấn gồm: kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị...

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng trả lời về công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI…

Trong phiên chất vấn, các thành viên Chính phủ sẽ "chia lửa" cùng các Bộ trưởng. Khoảng hơn một giờ cuối ngày, Thủ tướng (hoặc Phó thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Biểu quyết, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Cũng trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về các dự Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, các dự luật sửa đổi về bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm; các dự luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đó là các dự Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, chủ trương đầu tư 3 cao tốc, dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch, chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035...

Một nội dung khác, Quốc hội sẽ nghe trình, thảo luận tổ và hội trường về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ...

Từ ngày 14-11 đến 19-11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.