Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, ngày 12-11, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu mở đầu và điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Nội dung tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học - công nghệ. Trách nhiệm trả lời chính tại phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

4 nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn

Theo chương trình phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên "đăng đàn" và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề.

Bao gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: GIA HÂN

Vấn đề thứ 4 là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3 nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Vũ Hải Quân

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về 3 nhóm vấn đề.

Bao gồm kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân - Ảnh: GIA HÂN

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Vũ Hải Quân cũng sẽ trả lời về công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các bộ Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau khi 2 Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc.