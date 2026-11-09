Chính phủ nêu giải pháp gỡ vướng thuế, hỗ trợ hóa đơn điện tử, chặn thổi giá nhà đất

Cán bộ thuế hướng dẫn người dân làm thủ tục - Ảnh: HỮU HẠNH

Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung về xóa mã số thuế doanh nghiệp, hộ giải thể, xử phạt chậm kê khai.

Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đăng ký thuế

Theo đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" và chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Việc này thực hiện với 3 mục tiêu, đó là chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đăng ký thuế; xử lý hồ sơ của người nộp thuế đã ngừng hoạt động, tạo thuận lợi cho rút lui và tái gia nhập thị trường; tăng cường quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân, hóa đơn để vi phạm pháp luật.

Tính đến ngày 22-10 đã có gần 144.000 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể và hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức được khôi phục quay trở lại hoạt động.

Hiện Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và kết nối liên thông để xử lý kịp thời hồ sơ giải thể, phân tầng quản lý theo rủi ro, ưu tiên xử lý nhanh người nộp thuế tuân thủ, đồng thời kiểm soát chặt trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Quan điểm của Chính phủ là tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời giữ vững kỷ cương, không để chính sách tháo gỡ bị lợi dụng.

Việc xử lý phải đúng đối tượng, có điều kiện, tiêu chí kiểm soát rõ ràng và không làm giảm trách nhiệm đối với nợ thuế thực tế, hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ, Thủ tướng đã xem xét, tháo gỡ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Về giải pháp hỗ trợ hóa đơn điện tử, Chính phủ nêu rõ Nghị định 20/2026 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 198/2025 quy định Nhà nước cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số.

Trong đó có phần mềm kế toán có khả năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phân tích, đơn giản hóa chính sách để giảm chi phí phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử.

Như không bắt buộc lưu trữ hóa đơn đã truyền dữ liệu cho cơ quan thuế, trường hợp bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán nếu sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch thì không bắt buộc phải lập hóa đơn.

Còn tình trạng đầu cơ, đẩy giá thông qua môi giới

Về vấn đề giá nhà ở mức cao, Chính phủ cho biết trong những năm gần đây, giá nhà ở tại một số đô thị lớn tăng cao. Qua rà soát cho thấy các chi phí cấu thành giá nhà ở, bất động sản tăng cao bao gồm nhiều yếu tố.

Như tiền sử dụng đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng dự án (nhà ở, bất động sản), chi phí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) trong khu vực dự án, chi phí vốn vay trong thời gian xây dựng.

Đồng thời là chi phí quản lý của nhà đầu tư (bao gồm lợi nhuận của nhà đầu tư), chi phí bán hàng (bán hàng trực tiếp thông qua trung gian, sàn giao dịch bất động sản), thuế, phí liên quan.

Một số nguyên nhân chủ yếu như nguồn cung các phân khúc chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, thiếu nhà ở thương mại phân khúc trung bình và nhà ở xã hội, dư thừa phân khúc cao cấp. Còn có tình trạng đầu cơ, mua bán ngắn hạn, tạo khan hiếm giả, đẩy giá thông qua môi giới.

Chính phủ đã chỉ đạo các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát triển nhà ở và nhà ở cho thuê, tập trung xử lý các dự án tồn đọng để tăng nguồn cung, sử dụng linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai.

Chính phủ cũng chỉ đạo kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.