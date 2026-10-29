Đã nộp thuế đất vẫn bị ghi nợ, Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh

Cục Thuế cho biết tại một số địa phương, tình trạng thông tin người nộp thuế, thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo tiền thuế không chính xác - Ảnh: T.L

Ngày 29-10, trong công văn hỏa tốc gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chỉ đạo tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là việc chuẩn hóa dữ liệu và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số hơn 3,37 triệu tờ khai cần rà soát.

Tuy nhiên qua thực tế triển khai tại một số địa phương, tình trạng thông tin người nộp thuế, thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo nghĩa vụ thuế không chính xác.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của người nộp thuế qua phương thức điện tử ở một số nơi còn chậm. Một số nội dung trả lời chưa rõ ràng, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của người dân.

Rà soát trường hợp đã nộp thuế nhưng vẫn bị ghi nợ

Trước thực trạng này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất cũng như kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong đó tập trung xử lý dữ liệu sai lệch, trùng lặp, thông tin lịch sử và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý thuế.

Cơ quan thuế cũng phải phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai để đối chiếu dữ liệu, cập nhật biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách. Trên cơ sở đó, đôn đốc và hướng dẫn người nộp thuế kê khai và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu rà soát, chuẩn hóa thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất nông nghiệp.

"100% người nộp thuế có số tiền nộp thừa phải được xác nhận chính xác số tiền trên hệ thống quản lý thuế" - Cục Thuế nhấn mạnh.

Không để người dân đi lại nhiều lần vì vướng mắc thuế đất

Một nội dung được Cục Thuế đặc biệt nhấn mạnh là việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế.

Theo đó, cơ quan thuế địa phương phải rà soát toàn bộ phản hồi, kiến nghị chưa được giải quyết; phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý.

Từng trường hợp phải được phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Khi có đủ căn cứ, cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu và trả lời người dân rõ ràng về căn cứ, kết quả cũng như hướng xử lý.

Với những trường hợp cần xác minh thêm hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan thuế phải thông báo cụ thể cho người nộp thuế và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết.

Cục Thuế đồng thời yêu cầu thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai, nộp thuế và tháo gỡ các vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trực tiếp làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và toàn diện về kết quả triển khai tại địa phương.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt, các phản ánh, kiến nghị phải được xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài hoặc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.

Cục Thuế cũng yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của công chức, bộ phận và lãnh đạo phụ trách nếu để xảy ra sai sót, chậm trễ trong cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi.

Theo Cục Thuế, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định đã bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người dân không phải cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý đất đai, người dân không phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.