Thủ tướng: Sẽ tiếp tục làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng

Thủ tướng Lê Minh Hưng họp tổ chiều ngày 23-10 - Ảnh: NGỌC AN

Hợp nhất hai luật ngân sách và đầu tư công là hết sức cần thiết

Nêu vấn đề hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công là hết sức cần thiết, Thủ tướng cho rằng chi đầu tư công và chi thường xuyên đều liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh những năm qua, tỉ trọng thu của ngân sách trung ương đã giảm khá mạnh, ảnh hưởng đến việc bảo đảm vai trò chủ đạo, gây khó điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng đó, với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp ngân sách phải phù hợp với mô hình tổ chức mới, đặc biệt là bảo đảm nguồn lực cho cấp xã. Tinh thần xuyên suốt là phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình.

Vì vậy cần có cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỉ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm chính quyền cơ sở có đủ điều kiện vận hành, phục vụ Nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án, theo tinh thần Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2. Theo đó bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn quy trình triển khai, cần tiếp tục giảm số lượng dự án để tập trung nguồn lực đầu tư.

Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ vừa qua, cả nước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công, đã giảm rất mạnh so với các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ này, Trung ương đặt ra yêu cầu tiếp tục giảm tối thiểu 30% số dự án, tập trung cho các dự án có động lực lan tỏa, hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, lĩnh vực thiết yếu...

Điểm mới của dự thảo luật là quy định từng chủ thể tham gia quá trình quyết định và thực hiện dự án đầu tư công. Chính phủ có trách nhiệm quy định quy trình đánh giá hiệu quả đầu tư; các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Về đơn giản hóa thủ tục đầu tư công, Thủ tướng cho biết dự thảo luật đã sửa đổi các quy định về lập, phân bổ, giao vốn theo hướng tích hợp quy trình lập, phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách hằng năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NGỌC AN

Sửa Luật Đấu thầu bảo đảm cạnh tranh, mua sắm tập trung

Đề cập đến việc sửa đổi các luật về thuế, đặc biệt là việc miễn thuế với nhóm doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, Thủ tướng nhấn mạnh chính sách này có ý nghĩa và lợi ích xã hội mà chính sách mang lại lớn hơn rất nhiều so với số thu ngân sách được miễn, giảm.

Về khả năng kiểm soát, Thủ tướng cho rằng với hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay, hoàn toàn có thể xác định, “bóc tách” các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp, bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng. Mục tiêu của chính sách là góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh.

Tuy nhiên Thủ tướng lưu ý việc miễn thuế không được làm ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đây vẫn phải là yêu cầu ưu tiên hàng đầu, được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Liên quan đến chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng bày tỏ tán thành với các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp rà soát.

Theo đó dự thảo sẽ tiếp tục làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng; phân định cụ thể đối tượng, thời điểm và mức thuế suất áp dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, tránh chồng chéo và có tính khả thi trong thực tế.

Trao đổi thêm về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho hay dự thảo sửa đổi theo hướng những hoạt động đấu thầu thông thường thực hiện theo Luật Đấu thầu, đối với các hoạt động có tính chất đặc thù của từng ngành, lĩnh vực thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định về bảo đảm cạnh tranh, mua sắm tập trung, đồng thời nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp đối với bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí. Chính sách cũng đưa ra cơ chế xử lý phù hợp đối với các tình huống cấp bách, đặc biệt là những trường hợp liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.