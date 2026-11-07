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Chính phủ thông tin về vị trí việc làm, biên chế, tiền lương cán bộ, công chức

tác giả
THÀNH CHUNG
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THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đã thông tin về vị trí việc làm, biên chế, tiền lương.

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Quang cảnh phiên họp ngày 7-11 - Ảnh: GIA HÂN

Sáng nay 7-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trước đó, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vị trí việc làm, biên chế và tiền lương.

Hoàn thiện vị trí việc làm trong quý 4 - 2026

Liên quan vị trí việc làm, theo nghị định 361 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, chậm nhất đến ngày 1-7-2026, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Chính phủ cho hay đến thời điểm này, về cơ bản, các bộ, cơ quan, tỉnh, thành đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc phạm vi quản lý. 

Trong khi đó nghị định 232 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức thì chậm nhất đến ngày 1-7-2027, các bộ, địa phương phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Song thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ nêu rõ các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai việc xác định vị trí việc làm theo quy định tại nghị định 232/2026.

Ngày 17-10, Bộ Chính trị ban hành kết luận 107 về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Sau đó, ngày 19-10, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành văn bản số 07 về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố đang triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hoàn thành trong quý 4-2026.

Về biên chế, Chính phủ cho biết ngày 2-6, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định 185 giao biên chế cho các tỉnh, thành phố năm 2026. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành các quyết định giao biên chế cho từng địa phương.

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền địa phương đã ban hành quyết định giao biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.

Với biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Chính trị ban hành quyết định 191. Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ ban hành quyết định 420 về biên chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan Đảng ủy Chính phủ đến hết 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 15 quyết định giao biên chế đến hết năm 2026 với từng bộ, cơ quan ngang bộ theo nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ giao.

Về biên chế giai đoạn 2027-2031, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Dự kiến, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của hệ thống chính trị trong quý 4-2026.

Chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp các bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương mới

Về tiền lương, phụ cấp, Chính phủ nêu rõ thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao tại kết luận 174, 186, 206, Chính phủ ban hành 3 nghị định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 3 thông tư để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

Qua đây đã cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Ảnh 3.Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam

Sáng 7-11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trình Quốc hội tờ trình dự án nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

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THÀNH CHUNG - TIẾN LONG
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    Chủ đề: Bộ chính trị tiền lương Bộ nội vụ vị trí việc làm Chính phủ

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