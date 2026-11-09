Hơn 2,36 triệu tỉ đồng ngân sách trung ương năm 2027 được Quốc hội phân bổ ra sao?

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chủ trì phần thông qua nghị quyết - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 9-11, với 469/469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, với tổng số chi ngân sách trung ương 2.364.411 tỉ đồng.

Dành 757.200 tỉ đồng đầu tư phát triển, gần 981.000 tỉ đồng chi thường xuyên

Theo nghị quyết, tổng thu ngân sách trung ương năm 2027 được xác định là 1.775.593 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là 2.364.411 tỉ đồng, trong đó dự toán chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỉ đồng và chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 311.363 tỉ đồng.

Đây là phương án phân bổ nguồn lực ngân sách trung ương cho năm 2027, xác định nguồn chi cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể về tiến độ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm kiểm soát chi tiêu.

Theo phụ lục kèm nghị quyết, trong tổng số 2.364.411 tỉ đồng chi ngân sách trung ương năm 2027, khoản chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực là 1.955.663 tỉ đồng.

Trong đó, chi đầu tư phát triển được bố trí 757.200 tỉ đồng; chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, chi viện trợ và cho vay là 138.493 tỉ đồng.

Chi thường xuyên, bao gồm cả chi cải cách tiền lương, được bố trí 980.970 tỉ đồng. Bên cạnh đó, ngân sách trung ương dành 10.000 tỉ đồng để bổ sung quỹ dự trữ tài chính ngân sách trung ương và 69.000 tỉ đồng dự phòng ngân sách trung ương.

Nghị quyết cũng bố trí 408.747 tỉ đồng chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương và 311.363 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, nghị quyết quy định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện ô tô sau khi trừ chi phí tổ chức thu, ngân sách trung ương được hưởng 100%.

Trong đó, bố trí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 5.215 tỉ đồng, tương ứng 35% số thu, để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Đồng thời, 5.950 tỉ đồng từ nguồn 65% còn lại được bố trí để thực hiện công tác quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Đại biểu đoàn TP.HCM dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Một nội dung đáng chú ý khác là nghị quyết bố trí dự toán 30.000 tỉ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Chính phủ được giao chủ động điều hành khoản dự phòng này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Yêu cầu phân bổ vốn tập trung, không để dàn trải, lãng phí

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nghị quyết.

Đặc biệt, đối với vốn đầu tư công, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm phân bổ tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Trong đó, phải bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư công khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; hoàn trả vốn ứng trước nếu có; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, bao gồm cả vốn đối ứng, cũng phải được bố trí theo tiến độ được phê duyệt.

Sau khi bảo đảm đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án nêu trên, số vốn còn lại mới được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư công năm 2027 phải rà soát, bảo đảm phân bổ chi tiết cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng giao.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao khẩn trương rà soát, phân bổ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia cũng phải khẩn trương phân bổ chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân.

Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu các địa phương căn cứ tiến độ thực hiện thu thực tế để bố trí vốn cho các dự án đầu tư phát triển, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, dở dang.

Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số để đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế, dân số và gia đình.