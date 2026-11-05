Trình Quốc hội chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm đến 2035

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 5-11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Giảm người nghiện, triệt phá 100% điểm phức tạp về ma túy

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, chương trình được chia thành hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư như sau.

Giai đoạn 1 (từ 2026 - 2030) tổng vốn là 45.301 tỉ đồng. Trong đó 22.450 tỉ đồng đã được phê duyệt tại Nghị quyết 163 và đề nghị bổ sung 22.851 tỉ đồng cho công tác phòng, chống tội phạm.

Giai đoạn 2 (từ 2031 - 2035) là 18.151 tỉ đồng. Kết thúc giai đoạn 1, căn cứ kết quả thực hiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội nguồn lực kinh phí để thực hiện giai đoạn 2 theo quy định.

Mục tiêu của chương trình là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng chống ma túy, tội phạm. Lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng, ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống ma túy, tội phạm. Lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

Theo báo cáo gửi các đại biểu, Chính phủ xác định cần một chương trình có tính tổng thể, liên ngành, liên cấp, thay vì chỉ giải quyết bằng các nhiệm vụ thường xuyên hoặc cơ chế phối hợp riêng lẻ của từng bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, trong nhóm chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu hằng năm giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy.

Cùng với đó, phấn đấu phát hiện và triệt phá 100% các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hằng năm tăng trên 3% số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới đường bộ, tuyến đường biển, đường hàng không và chuyển phát nhanh.

Số vụ phạm tội ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia được phát hiện, bắt giữ cũng phải tăng trên 3%; số vụ lợi dụng không gian mạng để phạm tội về ma túy được phát hiện, triệt phá tăng trên 5%.

Không chỉ tập trung vào ma túy, chương trình còn đặt mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm. Cụ thể, phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% băng nhóm tội phạm phải được nhận diện, phát hiện, quản lý, triệt xóa hoặc làm tan rã, kiên quyết xử lý triệt để, không để tái lập, hình thành băng nhóm mới.

Trong lĩnh vực điều tra, xử lý tội phạm, mục tiêu đặt ra là hằng năm tiếp nhận 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tỉ lệ giải quyết phấn đấu trên 88%. Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Rà soát những nhiệm vụ tương đồng với các chương trình khác

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu - Ảnh: QUỐC HỘI

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đồng thời tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát những nhiệm vụ có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác; làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ và kinh phí.

Về hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, Ủy ban đề nghị rà soát để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động và nguồn lực thực hiện. Các chỉ tiêu giữa hai giai đoạn cần có tính kế thừa, nâng dần yêu cầu, đồng thời bao quát cả phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm.

Đáng lưu ý, theo cơ quan thẩm tra, một số nhiệm vụ có tính chất tương đồng đang được bố trí ở nhiều dự án khác nhau; phương thức phân bổ vốn tại một số dự án còn bình quân, chưa thực sự gắn với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

Ủy ban cũng đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí của từng dự án, tiểu dự án; trách nhiệm cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương và cơ chế huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Đặc biệt, cần thuyết minh rõ căn cứ xác định nhu cầu, mức kinh phí dự kiến cho giai đoạn 2031-2035 và quan tâm ưu tiên hỗ trợ các địa bàn biên giới.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ chế xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, cũng như trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, dữ liệu, phần mềm được hình thành từ chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn trước.